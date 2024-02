Ya podrás adquirir una casa: Así es el plan del Infonavit para construir viviendas y venderlas baratas

Una de las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea la posibilidad de que los trabajadores tengan acceso a una vivienda, por ello este 23 de febrero de 2024 se dio a conocer un plan del Infonavit para rentar y vender viviendas baratas.

De acuerdo con el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, por la política salarial que se ha buscado a favor de la clase obrera, el Infonavit ha tenido ingresos extraordinarios cada año, incluso superiores a los que se distribuyen en crédito.

¿Cuál es el plan del Infonavit para construir casas?

Recordó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se financia con cuotas patronales del 5% del salario de los trabajadores, y recuperaciones de créditos y explicó que en la actualidad se cuenta con 700 mil millones de pesos para construir vivienda.

La iniciativa de reforma propuesta por AMLO a la fracción 12 del artículo 123, que regula al Infonavit, establece que el Instituto pueda construir vivienda cerca de los centros de trabajo, a menores costos, en comunidades consolidadas y donde haya servicios.

Además, nuevos derechos para el trabajador, pues se plantea que al año de cotizar pueda acceder a una casa en renta. El costo de arrendamiento no podrá exceder de 30% del salario y pagará menos quien menos gane.

Después de 10 años tendrán derecho de comprar la vivienda, sin descapitalizarse, a un precio justo y tomando a cuenta lo que pagó de renta en ese tiempo.

Con esto se pretende que los más jóvenes podrán tener su propio hogar, mientras que el modelo de renta permite al Infonavit construir viviendas más económicas.

¿Cuántas casas baratas construiría el Infonavit?

En la mañanera AMLO dijo que se trata de una buena propuesta con la que se construirán hasta 75 mil viviendas al año y no serán parecidas a las realizadas anteriormente. “Esas unidades habitacionales que se hicieron donde no había servicios, huevitos de 30 metros cuadrados, lejos completamente. Por eso hay tantos departamentos abandonados, porque no era resolver el problema de la escasez sino era el negocio inmobiliario, explicó.

En cuanto a la adquisición de vivienda beneficiará a todas las personas que tengan una cuenta en el Infonavit, desde personas autoinscritas hasta trabajadores en nómina.

