¿Qué créditos ofrece el Infonavit en 2023 y cuáles son sus requisitos?

Si estás pensando en adquirir una vivienda en 2023, quizás te interese conocer los tipos de créditos que ofrece el Infonavit y los requisitos que debes cumplir para acceder a ellos. El Infonavit es una institución que brinda apoyo financiero a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que puedan comprar, construir, remodelar o ampliar su casa. A continuación, te explicamos las características y condiciones de cada uno de los créditos del Infonavit.

Antes de acceder a cualquier de estos créditos, debes saber que tras una de las reformas de Ley en la regulación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los derechohabientes pueden solicitar un crédito de hasta 2 millones 407 mil 347 pesos mexicanos para la compra de un casa o inmueble nuevo o existente.

Créditos que ofrece el Infonavit

Crédito Infonavit Total

Este crédito te permite obtener el máximo monto de financiamiento que te otorga el Infonavit, según tu capacidad de pago y tu precalificación. Puedes usarlo para comprar una vivienda nueva o usada, con un valor máximo de 2,407,347 pesos. Los requisitos son: tener al menos 116 puntos de precalificación, contar con un ahorro en la subcuenta de vivienda equivalente al 5% del valor de la vivienda, no tener un crédito vigente con el Infonavit y cumplir con las condiciones de originación y formalización del crédito.

Cofinavit

Este crédito te permite combinar el monto que te presta el Infonavit con el de una entidad financiera privada, como un banco o una Sofol. Así, puedes acceder a una mayor cantidad de dinero para comprar una vivienda nueva o usada, sin importar su valor. Los requisitos son: tener al menos 116 puntos de precalificación, contar con un ahorro en la subcuenta de vivienda equivalente al 5% del valor de la vivienda, no tener un crédito vigente con el Infonavit, elegir una entidad financiera autorizada por el Infonavit y cumplir con las condiciones de originación y formalización del crédito.

Unamos créditos

Con esta opción podrás sumar el monto que te presta el Infonavit con el de otro derechohabiente, ya sea tu cónyuge, pareja, familiar o amigo. De esta forma, pueden comprar una vivienda nueva o usada juntos, sin importar si están casados o no. Los requisitos son: tener al menos 116 puntos de precalificación cada uno, contar con un ahorro en la subcuenta de vivienda equivalente al 5% del valor de la vivienda cada uno, no tener un crédito vigente con el Infonavit cada uno y cumplir con las condiciones de originación y formalización del crédito.

Tu segundo crédito

Con este crédito puedes pedir un segundo financiamiento del Infonavit para comprar otra vivienda nueva o usada, siempre y cuando hayas liquidado tu primer crédito. El monto del segundo crédito dependerá de tu capacidad de pago y tu precalificación. Los requisitos son: haber pagado tu primer crédito del Infonavit en tiempo y forma, tener al menos 116 puntos de precalificación, contar con un ahorro en la subcuenta de vivienda equivalente al 5% del valor de la vivienda, no tener un crédito vigente con el Infonavit y cumplir con las condiciones de originación y formalización del crédito.

ConstruYo Infonavit

Este crédito te permite construir tu propia casa en un terreno propio o ajeno, siempre que cuentes con los permisos y licencias necesarios. Los requisitos son: tener al menos 116 puntos de precalificación, contar con un ahorro en la subcuenta de vivienda equivalente al 5% del valor de la construcción, no tener un crédito vigente con el Infonavit.

Además, deberás contar con escrituras públicas registradas en el Registro Público de la Propiedad a tu nombre o de tu cónyuge, en caso de sociedad conyugal. En caso de que el terreno esté a nombre de un tercero, invertir “usa una parte de tus ahorros para poner el terreno a tu nombre, inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad, o bien, subdividir predios”, según el Infonavit. O en su defecto, solicitar a un notario el presupuesto para hacer este trámite y preséntalo al momento de inscribir tu crédito.

Crediterreno Infonavit

Con esta opción, como derechohabiente podrás remodelar o ampliar tu casa actual o la que estés pagando con el Infonavit, siempre que cuentes con los permisos y licencias necesarios. El monto del crédito dependerá de tu capacidad de pago y tu precalificación. Para obtenerlo deberás tener en orden todos los documentos necesarios que avalen la propiedad a nombre del derechohabiente, que el terreno sea de uso habitacional o mixto que incluya uso habitacional, contar con la constancia de alineamiento y número oficial del terreno, obtener la constancia de uso de suelo, entre otros requerimientos .

Mejoravit

Podrás mejorar tu casa actual o la que estés pagando con el Infonavit, mediante la compra de materiales de construcción, muebles, electrodomésticos o servicios de mano de obra que NO afecten la estructura de tu vivienda. Los requisitos son: realizar la precalificación del Mejoravit, tener mínimo 4 meses cotizando en el Infonavit, contar con 1080 puntos, entre otros requisitos.

