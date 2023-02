Finiquito por renuncia: ¿Qué es y cómo se calcula?

El finiquito por renuncia genera muchas dudas y no es para menos, ya que es un importante trámite de interés para los empleados pero sobre todo, para aquellas personas que deciden decir adiós a sus actuales trabajos; te decimos cómo se calcula.

Es cierto que renunciar a un trabajo no es una decisión sencilla y puede haber muchas razones para ello, personales o laborales, lo que es una realidad es que todos los trabajadores tienen derecho a hacerlo cuando les parece adecuado sin que necesariamente se cuente con una mejor oferta laboral.

Ahora, es importante saber que sin duda tendrás derecho a un último pago final, conocido como finiquito, si renuncias a tu empleo sin importar la causa de ello, ya que es una compensación que la empresa debe otorgar al trabajador.

También hay que enunciar que para que este finiquito se lleve a cabo, es necesario que se presente una carta de renuncia de manera formal y en tiempo para que el área de Recursos Humanos pueda hacer el trámite correspondiente para tu pago.

¡Ojo! Para calcular cuánto tendrás de finiquito, es importante que sigas algunos pasos y así evites ser víctima de engaños o rumores. Considera que:

- Debes calcular el pago de tu aguinaldo, por lo que es importante multiplicar tu salario por 15 días, luego dividirlo entre 15 y el resultado multiplicarlo por 365 días del año. Ahora, multiplica el resultado por los días que hayas laborado antes de tu renuncia, y el nuevo resultado también debes multiplicarlo por tu sueldo diario.

- También es necesario calcular tus vacaciones , lo cual obtienes al dividir los días que te corresponden entre 365. El resultado lo multiplicarás por los días trabajados antes de tu renuncia y el resultado deberá ser multiplicado por tu salario diario.

- Además, para calcular tu prima vacacional, deberás multiplicar la parte proporcional de tus vacaciones por el porcentaje de la prima vacacional, el cual es 25%.

- Por último, suma todas las cantidades y obtendrás la cantidad que debes recibir, es decir, tu finiquito por renuncia voluntaria.

