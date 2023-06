¡Triste realidad! El 67% de los millennials en México en deudas y sin preocupaciones de su futuro

En México, los millennials , la generación que nació en la década de los ochenta y la primera parte de los noventa, conocen bien las crisis económicas, ya que crecieron entre la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso y el incremento de la deuda externa. Hoy en día muchos millennials viven endeudados, un ejemplo es Tony, quien es agente trilingüe y hoy vive con una gran preocupación económica.

Tengo deuda con el banco, al principio pensé que podía solventarla de manera muy sencilla (...) estaba muy confiado en que podía pagarla -indicó José Antonio Ramos.

A su primer préstamo le sumó una oferta otra más, y así se integró a la estadística que indica que el 67% de los millennials mexicanos viven endeudados y con problemas de liquidez.

El 50% de los milenials utiliza aplicaciones de citas

Por si te interesa: ¿Tienes el hábito del ahorro? Aquí unos consejos de educación financiera

Los millennials mexicanos viven el presente

El experto en finanzas, Fernando Martinez, señaló que los millennials mexicanos tienen la constante de vivir en el presente, de gastar en experiencias, de gastar en viajes, “de si pues hoy me lo puedo dar, hoy lo disfruto, hoy lo puedo adquirir”.

Los expertos consideran que esta generación prácticamente no separa su ingreso entre consumo, diversión y retiro.

Hay un estudio muy importante de la Universidad Nacional Autónoma de México donde menciona que aproximadamente el 61% de los Millenials no están preocupados por cómo van a vivir su vejez, o como va a ser su sistema de ahorro para el retiro -indicó el experto financiero.

Pixabay Millennials mexicanos prefieren gastar en viajes.



Vivir endeudado tiene consecuencias en la salud

Vivir sin un colchón financiero, es algo que a Tony ya le angustia y que podría escalar en consecuencias para su salud, como lo indicó el médico cirujano, Manuel Lavariega.

Las personas que tienen condiciones de deudas financieras son tres veces más propensas a tener problemas relacionados a la salud mental, estrés postraumático y síndrome depresivo -mencionó.

Ahora que está en la situación de poder terminar sus deudas, Tony se hace consciente de que no tuvo una buena educación financiera. Hoy quiere comenzar a ahorrar al menos el 5% de su ingreso pero le es difícil, pues hoy en día destina el 30% del mismo a pagar lo que alguna vez pidió prestado.

Para leer: En México, sólo 36%de los millennials ahorra para su retiro

Trampa de la pobreza

Un estudio realizado por el Colegio de México señala que los jóvenes mexicanos creen que no hay posibilidades de mejora social, ya que solo el 2% de las personas en condiciones de pobreza pueden escalar socialmente. Eso genera desánimo y desesperanza en la sociedad, pues cada vez que un universitario no obtiene empleo, o tiene un trabajo precario, los familiares piensan que no tiene sentido seguir el mismo camino.

Notimex Generación millenial vive de forma precaria, endeudada y sin vivienda en México



Regresar a casa de los padres o vivir con roomie

El sueño de trabajar en una empresa para comprar una casa es impensable para las actuales generaciones. La incertidumbre económica que trajo la pandemia incluso ha obligado a los jóvenes a desocupar los cuartos que rentaban y regresar a casa de sus padres. Según cifras de la comunidad virtual Dada Room, en la Ciudad de México uno de cada cinco jóvenes regresó a casa, y otros optaron por compartir espacios con más personas.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.