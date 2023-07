¿Es posible depositar más de 15 mil pesos sin pagar impuestos al SAT?

En general todo lo que se relaciona con el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) suele generar cierta confusión, por eso hoy te explicamos si es posible o no hacer un depósito superior a 15 mil pesos sin necesidad de pagar impuestos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Se supone que cada que hay un movimiento bancario superior a los 15 mil pesos, el banco tiene la obligación de reportarlo ante el SAT, así como en caso de observar alguna inconsistencia.

Esta reforma entró en vigor a partir de 2022, a fin de que las instituciones financieras proporcionen información mensual de los depósitos en efectivo que reciban los cuentahabientes en cualquier formato: Moneda nacional o extranjera, personas físicas y/o morales, para las adquisiciones en efectivo o cheques de caja única.

¿Las obligaciones fiscales o pago de impuestos se extinguen con la muerte del contribuyente?

¿Cómo justificar un depósito de 15 mil pesos ante el SAT?

Según los expertos, existe una forma de realizar movimientos superiores a los 15 mil pesos sin necesidad de pagar impuestos, para ello los cuentahabientes deben poder justificar legalmente los depósitos mensuales y recurrentes. Esto quiere decir que si hay una declaración de ingresos , habrá congruencia fiscal y con ello la autoridad no tendrá elementos para revisar a la persona.

Para comprobar los depósitos en efectivo se debe tener a la mano el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura) pues en caso de que no sea así el SAT detectará algo extraño y estará al pendiente de los ingresos del contribuyente.

Te puede interesar: SAT lanza aviso a los contribuyentes incumplidos con obligaciones fiscales

¿El SAT detecta el acumulado que hay en mi cuenta?

No, el SAT no tiene un control sobre el monto que se acumula en tu cuenta bancaria, de hecho, expertos aseguran que en caso de que una persona tenga un saldo de ahorro no se investiga ni cuestiona, simplemente aplica para los depósitos nuevos que vayan cayendo.

Tampoco se investigará si la persona recibe mensualmente pagos de 14 mil pesos, solo en caso de que estos superen el monto de 15 mil y no se declare en tiempo en forma.

¿Cuál es la diferencia entre el salario neto y bruto?

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.