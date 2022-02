Declaración anual 2022: gastos no deducibles de impuestos

El pago de impuestos es obligación que todos los contribuyentes deben cumplir al pie de la letra, con el fin de evitar multas y sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre todo para aquellos que no presenten su declaración anual 2022.

A continuación te compartimos un breve listado de gastos que no son deducibles de impuestos y no generan saldo a favor del contribuyente, para evitar contratiempos a la hora de presentar el trámite. Es preciso mencionar que el SAT emprendió este 2022 una campaña para erradicar la evasión fiscal, por lo que será necesario tener bien presentes cuáles son los cambios para que tu bolsillo no termine afectado.

¿Qué es la declaración de impuestos?

La declaración anual de impuestos es un reporte que los contribuyentes presentan año con año ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con los ingresos percibidos y egresos realizados y a partir de ello se realiza el pago de impuestos. Este requisito es obligatorio tanto para personas físicas, como morales.

Las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual de impuestos entre el 1 y el 30 de abril, mientras que las personas morales deben hacerlo entre el 1 y 30 de marzo del presente año.

Multas del SAT para quienes no presenten su declaración anual de impuestos

Las multas para aquellas personas físicas que no presenten su declaración anual de impuestos van desde los mil 400 a los 38 mil 730 pesos, dividida hasta en tres diferentes faltas, una más grave que la otra, por ello el SAT hace un llamado para el cumplimiento de esta normativa.

Gastos que no son deducibles de impuestos

Productos del hogar enfocados a higiene y limpieza.

Medicamentos adquiridos en una farmacia que no se incluyan en la factura por hospitalización.

Ropa para niños.

El 100% de tu factura cuando incluya otros conceptos no deducibles, es decir, incluir gastos que no son deducibles en una factura donde existan gastos que sí lo son.

Gastos por seguro de vida o retiro.

Pagos por concepto de transporte escolar cuando no sea obligatorio por el colegio.

Gastos de taxis, gasolina, boletos de autobús, etc.

Donativos si no se otorgan a donatarias autorizadas o a la federación o que no cuenten con comprobante fiscal.

Gastos de medicina veterinaria para una mascota.

Gastos que sí son deducibles de impuestos



Honorarios a médicos y enfermeras.

Servicios de psicología, nutrición y consultas o tratamientos dentales.

Gastos hospitalarios y por incapacidad o discapacidad.

Medicamentos que se incluyen en la factura del hospital.

Estudios médicos, de laboratorio y prótesis, u otros aparatos de rehabilitación o lentes ópticos graduados.

Gastos funerarios.

Intereses de créditos hipotecarios.

Aportaciones en seguros para el retiro.

Primas de seguro.

Pago de colegiaturas, los cuales deben ser con validez oficial y anuales.

