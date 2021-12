Gana criptomonedas jugando videojuegos: Así es el ‘Play to Earn’

A través de una modalidad denominada play to earn, es posible ganar dinero en criptomonedas jugando videojuegos. Te explicamos qué es esta modalidad, y cuál es el secreto para ganar dinero con ellos.

Cómo puedes ganar criptomonedas con videojuegos

El play to earn permite generar ingresos en juegos que se encuentran desarrollados en la tecnología blockchain. Es posible ganar dinero con estos juegos, ya que los personajes y elementos del juego se encuentran registrados como NFT.

Las NFT son los ‘documentos’ que indican que una pieza de arte digital tiene un único dueño, lo que le genera una oportunidad. Ya que, al ser único es irremplazable y puede adquirir valor en el mercado.

Los NFT hacen que ese elemento digital sea inimitable, y están aseguradas gracias a la tecnología blockchain, imposible de vulnerar. Ahora bien, cómo se relaciona esto con la posibilidad de ganar criptomonedas con videojuegos play to earn, el secreto está en que cada jugador creará nuevos NFT.

Si bien las opciones para ganar dinero en criptomonedas, varía según cada juego, la base está en que estarás generando elementos únicos que podrán luego convertirse en bienes de cambio.

Generalmente, se trata de videojuegos con pequeñas mascotas a las que debes hacer batallar con otras o reproducirse. Incluso es posible minar criptomonedas a través de los videojuegos.

Diferentes empresas creen que el mercado de videojuegos play to earn no tiene techo. Así lo demostró Ubisoft quien ya anunció sus planes de desarrollar juegos de blockchain de modalidad play to earn.

El crecimiento de los videojuegos play to earn

Ubisoft es miembro fundador de Blockchain Game Alliance donde se agrupan diferentes desarrolladores centrados en blockchain. Desde el año 2018 están incursionando en esta tecnología como también con inteligencia artificial (IA), criptomonedas y blockchain.

El CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, cree que los videojuegos play to earn basados en blockchain es una inversión “muy atractiva a largo plazo”.

“Como se puede ver, esta industria está cambiando constantemente y a una velocidad vertiginosa. Consideramos que blockchain es una de esas revoluciones que están modificando este negocio. En el futuro habrá muchos más juegos basados en el play to earn , lo que permitirá a más jugadores ganar activos, tener contenido propio y creemos va a hacer crecer mucho la industria ”, han asegurado desde Ubisoft.

Los videojuegos que generan ingresos con criptomonedas son muy variados, y muchos requieren de una inversión inicial para comenzar a jugar, pero que sus desarrolladores, aseguran, se puede recuperar en el primer mes de juego.

La modalidad play to earn está generando ingresos muy altos para algunas empresas, ciertas criptomonedas vinculadas a cada juego, también han generado ingresos para algunas personas, que superan todo lo imaginado.

Sin embargo, la tecnología de videojuegos play to earn no está libre de sospechas, ya que los NFT son activos en los que la especulación es fundamental para poder ganar dinero en criptomonedas, por lo que los engaños y las potenciales burbujas financieras están a la orden del día.

