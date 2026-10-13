Sube el precio de la canasta básica, ¿dónde se vende más barata?

Las Líneas de Pobreza publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que la canasta básica alimentaria en México registró un incremento anual de 5.5% durante septiembre.

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¿Cuáles son los estados donde es más cara la canasta alimentaria?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer dónde se vende más barata la canasta básica alimentaria. En Chedraui de Campeche fue el precio más bajo con 734.20 pesos. Mientras que Walmart de Culiacán registró el precio más alto con 922.50 pesos.

En la Bodega Aurrera Santa Lucía en la alcaldía Álvaro Obregón de CDMX se registró el precio más bajo con 793.50 pesos. En el Soriana Hiper Coss de Saltillo la canasta básica tiene un precio de 807.90 pesos y en Walmart Galerías Saltillo se reportó el precio más alto con 880 pesos.

El Chedraui Selecto de Mérida tuvo el precio más bajo con 817.80 pesos y el Soriana Hiper Plaza Canek 110 tuvo el precio más alto con 844.50 pesos.

¿Cuánto cuesta la canasta alimentaria en México?

De acuerdo con el reporte, las líneas de pobreza extrema por ingresos (canasta alimentaria) en el ámbito rural, una persona necesitó mil 940.96 pesos para comprar la canasta básica, en zonas urbanas el costo fue de 2 mil 590.61 pesos.

Mientras que en las líneas de pobreza por ingresos (canasta alimentaria y no alimentaria) el precio en el ámbito rural fue de 3 mil 553.70 pesos y en el urbano de 4 mil 951.66 pesos.

Entre los productos que registraron mayor incremento anual se encuentra la cebolla con 89.9%, el jitomate con 26.7% y el transporte público con un 9.2%.

En septiembre 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,940.96 para el ámbito rural y $2,590.61 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI… pic.twitter.com/P2loNa24Rm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 13, 2026

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