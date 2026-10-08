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Jitomate, cebolla y pollo subieron de precio hasta 30%; alimentos que se encarecieron por inflación

Los precios de algunos alimentos de la canasta básica incrementaron por la inflación, te decimos qué productos y servicios son los más caros.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Como cada quincena, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y la inflación, además dio a conocer qué frutas, verduras y productos subieron de precio.

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¿Qué frutas y verduras subieron de precio por la inflación?

El índice de precios no subyacente creció 1.20% y los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.41%, y las frutas y verduras aumentaron 4.40%.

  • Jitomate: 30.25%
  • Cebolla: 23.00%
  • Transporte aéreo: 6.59%
  • Otras frutas: 6.13%
  • Primaria: 6.00%
  • Gas doméstico LP: 3.14%
  • Pollo: 1.78%
  • Universidad: 1.50%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.42%
  • Vivienda propia: 0.22%

Alimentos y servicios que bajaron de precio

Mientras que los alimentos, productos y servicios que bajaron de precio son:

  • Servicios profesionales: -16.44%
  • Papa y otros tubérculos: -13.92%
  • Aguacate: -8.11%
  • Naranja: -5.65%
  • Tequila: -2.62%
  • Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga: -2.06%
  • Servicio de internet: -1.38%
  • Suavizantes y limpiadores: -1.30%
  • Productos para el cabello: -0.78%
  • Automóviles: -0.29%

El INPC es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran la canasta básica y en septiembre aumentó 0.42% y la inflación general anual se ubicó en 3.45%..

El índice de precios subyacente incrementó 0.20%, los precios de las mercancías subieron 0.14% y los servicios 0.26%.

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