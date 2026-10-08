Jitomate, cebolla y pollo subieron de precio hasta 30%; alimentos que se encarecieron por inflación

Como cada quincena, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y la inflación, además dio a conocer qué frutas, verduras y productos subieron de precio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué frutas y verduras subieron de precio por la inflación?

El índice de precios no subyacente creció 1.20% y los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.41%, y las frutas y verduras aumentaron 4.40%.

Jitomate: 30.25%

Cebolla: 23.00%

Transporte aéreo: 6.59%

Otras frutas: 6.13%

Primaria: 6.00%

Gas doméstico LP: 3.14%

Pollo: 1.78%

Universidad: 1.50%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.42%

Vivienda propia: 0.22%

Alimentos y servicios que bajaron de precio

Mientras que los alimentos, productos y servicios que bajaron de precio son:

Servicios profesionales: -16.44%

Papa y otros tubérculos: -13.92%

Aguacate: -8.11%

Naranja: -5.65%

Tequila: -2.62%

Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga: -2.06%

Servicio de internet: -1.38%

Suavizantes y limpiadores: -1.30%

Productos para el cabello: -0.78%

Automóviles: -0.29%

En septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 146.075 y representó un aumento de 0.42% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.45%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️3.75%… pic.twitter.com/M5tGQFwckT — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 8, 2026

El INPC es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran la canasta básica y en septiembre aumentó 0.42% y la inflación general anual se ubicó en 3.45%..

El índice de precios subyacente incrementó 0.20%, los precios de las mercancías subieron 0.14% y los servicios 0.26%.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.