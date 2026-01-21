Refrescos, cigarros y más productos suben de precio tras aumento de impuestos

El refresco pasó de costar 1.64 pesos el litro a 3.08 pesos por lo que se vende mucho más caro en tiendas, supermercados y aplicaciones de entrega.

Los cigarros también aumentaron de precio pues algunas cajetillas superan los 100 pesos. Y aunque estos productos no forman parte de la canasta básica representan un gasto más para quienes los consumen.

