Aumento de precios e impuestos dificultan saldar deudas

Los especialistas recomiendan hacer una lista de gastos y priorizar los indispensables como alimentación, educación, salud.

Además, cada vez que puedas paga mas del monto mínimo en las tarjetas de crédito para pagar menos intereses.

Es importante no efectuar gastos innecesarios y una vez que saldes tus deudas es importante que comiences un plan de ahorro del 10% de tu sueldo y esto te permitirán sortear la cuesta de enero del siguiente año.