Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos; activan búsqueda en Jalisco

Confianza del consumidor sufre caída durante diciembre en el país

Durante diciembre de 2025 la confianza del consumidor se situó en 44.7 puntos, una reducción anual de 2.4 unidades de acuerdo con cifras del INEGI.

Por:  Adriana Pacheco

De acuerdo con la analista económica Ángeles Aguilar, al comparar las cifras con las del año pasado, se ve una caída de 2.4 puntos, sumando 12 meses consecutivos de contracciones, situación que no ocurría desde inicios de la pandemia.

Al preguntarle a los mexicanos sobre su situación económica respecto al año pasado se puede observar una caída de 0.9 puntos y se espera que esta desconfianza continúe.

