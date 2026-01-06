Confianza del consumidor sufre caída durante diciembre en el país

De acuerdo con la analista económica Ángeles Aguilar, al comparar las cifras con las del año pasado, se ve una caída de 2.4 puntos, sumando 12 meses consecutivos de contracciones, situación que no ocurría desde inicios de la pandemia.

Al preguntarle a los mexicanos sobre su situación económica respecto al año pasado se puede observar una caída de 0.9 puntos y se espera que esta desconfianza continúe.

