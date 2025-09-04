Esto es lo que pasa si transfieres dinero a una tarjeta cancelada

Un error lo tiene cualquiera; sin embargo, cuando te equivocas a la hora de hacer una transferencia bancaria las consecuencias pueden ser graves para tu bolsillo. Si te ha sucedido que te hicieron o hiciste una transferencia a una tarjeta cancelada es normal pensar que has perdido ese dinero. Pero, ¡calma!, hay solución.

Si estás pasando por esta situación, no te preocupes, en adn40, te vamos a contar cuáles son los pasos a seguir para recuperar ese dinero que pudo haber quedado en el limbo.

¿Qué pasa si transfiero o me transfieren dinero a una tarjeta cancelada?

Hoy en día las transferencias bancarias se han convertido en uno de los modos de pago más utilizados por los tarjetahabientes. Y, aunque las usamos incluso varias veces al día, es normal cometer errores como enviar dinero a una cuenta cancelada.

Aunque este tipo de falla te puede generar incertidumbre, es importante que sepas que hacer una transferencia a una cuenta cancelada no se traduce en la pérdida de tu dinero.

Una cuenta cancelada es aquella que ha sido cerrada por el cliente o por el banco emisor por distintas razones, por ejemplo, inactividad , fraudes o incumplimiento de términos y condiciones. Por lo tanto, una vez que esto sucede esta cuenta está imposibilitada para recibir fondos. Por esta razón, tu transferencia no se completará.

¿Se puede reembolsar dinero a una tarjeta cancelada?

Cuando una transferencia se envía a una cuenta cancelada, lo que sucede es que el banco receptor no puede acreditar los fondos en dicha cuenta, porque básicamente ya no existe. Entonces, lo que ocurre normalmente es que el dinero será devuelto al banco emisor. No obstante, si no se ve reflejado de inmediato, no te asustes, pues este proceso suele tardar desde unas pocas horas hasta varios días. Lo más importante es que actúes de inmediato siguiendo estos sencillos pasos:



Llama a tu banco

Proporciona detalles de la transacción: número de referencia, la fecha, el monto y el número de cuenta a la que hiciste el depósito. También pueden solicitar el nombre del beneficiario.

Una vez que hayas realizado estos pasos, tu banco comenzará a rastrear la transferencia para saber qué pasó con tu dinero. Debes tener paciencia, porque este proceso puede tardar hasta 72 horas. Después, el banco se pondrá en contacto contigo para informarte del estado de tu transferencia y las posibilidades de reembolso.

Una vez que te hagan el reembolso verifica tu cuenta bancaria para confirmar que ya tienes tu dinero de vuelta.

¿Qué hacer si realizo una transferencia por error?

Otra situación que puede resultar un poco más complicada de resolver es que realices una transferencia a otra cuenta por error. Si es tu caso, lo que debes hacer es lo siguiente:

Transferencia al mismo banco : Si cometiste este error ponte en contacto con tu banco para reportar lo sucedido. Después, el banco se encargará de localizar al titular de la cuenta y comenzar el acuerdo para la devolución del dinero, que dependerá de la voluntad de la persona que recibió los fondos.

: Si cometiste este error ponte en contacto con tu banco para reportar lo sucedido. Después, el banco se encargará de localizar al titular de la cuenta y comenzar el acuerdo para la devolución del dinero, que dependerá de la voluntad de la persona que recibió los fondos. Transferencia a otro banco: En este caso deberás de contactar a tu banco para reportar el error. El proceso puede ser más complicado porque el banco deberá de hacer la solicitud de devolución al otro banco.

Recuerda que es muy importante que antes de realizar una transferencia bancaria te asegures de confirmar con el receptor que su tarjeta esté activa. Evita este tipo de problemas verificando más de dos veces antes de oprimir el botón de enviar.

