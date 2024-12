No solo activar el Buzón Tributario: Evadir este trámite del SAT también causa multa

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio un plazo máximo para activar el Buzón Tributario que vence el primer día de 2025. Sin embargo, este no es el único trámite que podría causar una multa, ya que quienes ya lo tengan, pero no cumplan una indicación, también podrían llevarse una sorpresa.

¿Cómo se actualizan los medios de contacto en el Buzón Tributario, según el SAT?

Según explicó el propio SAT a través del sitio oficial, las prácticas que conllevan una multa son: “De acuerdo con el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción en materia de no habilitación del Buzón Tributario, no registro o no actualización de los medios de contacto, se impondrá una multa de $3,850.00 a $11,540.00".

La actualización de los medios de contacto es un trámite muy fácil de hacer que consta de un proceso sencillo.

Para cumplir con esta obligación, los contribuyentes deben ingresar al portal del organismo y seleccionar la opción Buzón Tributario. Una vez dentro, se debe acceder a la sección “Configuración” para actualizar los medios de contacto registrados.

El proceso de actualización de medios de contacto del SAT incluye:



Agregar un correo electrónico nuevo : Seleccionando el ícono “Agregar correo electrónico”.

: Seleccionando el ícono “Agregar correo electrónico”. Editar medios de contacto existentes: Ya sea el correo electrónico o el número de teléfono celular, mediante el ícono “Editar”.

Una vez actualizados, el SAT enviará un aviso electrónico para confirmar cada medio de contacto. Es importante completar esta confirmación en un plazo máximo de 72 horas:



Para el correo electrónico : Hacer clic en la liga de confirmación enviada al correo registrado.

: Hacer clic en la liga de confirmación enviada al correo registrado. Para el número de teléfono: Capturar en el Buzón Tributario el código de activación recibido vía mensaje SMS.

Para mayor claridad en este procedimiento, el SAT ofrece videotutoriales disponibles.

¿Cuál es la multa por no actualizar los medios de contacto?

Como se mencionó, la multa máxima rebasa hasta los 11 mil pesos, ya que está en la misma clasificación que la no habilitación o registro del Buzón Tributario.

