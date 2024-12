Las 10 mejores ciudades para vivir en México si eres clase media

Tal vez has pensado en mudarte. Tal vez no te gusta vivir en una ciudad con una población de millones de personas o tal vez quieres ir a una ciudad más urbanizada. No importa qué estás buscando, en esta lista de las mejores ciudades para vivir en México encontrarás lo que buscas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), publicó el índice de competitividad urbana del 2024, anunciando las mejores ciudades para vivir, considerando indicadores de innovación, economía, crecimiento, seguridad y mercado. Así, dividieron las ciudades según la cantidad de habitantes que tienen y calcularon qué tan bueno es vivir ahí.

Mejores ciudades para vivir en México en 2025

Ciudades con más de 1 millón de habitantes:



Saltillo, Coahuila

Ciudad de México, Ciudad de México

Monterrey, Nuevo León

Ciudades con población de 500 mil a 1 millón de habitantes



Hermosillo, Sonora

Villahermosa, Tabasco

Ciudades con población de 250 mil a 500 mil habitantes



La Paz, Baja California Sur

Los Cabos, Baja California Sur

Playa del Carmen, Quintana Roo

Ciudades con población menor a 250 mil habitantes



Guaymas, Sonora

Sabinas, Coahuila

Aquí puedes consultar el informe detallado , con todas las ciudades que consideró el IMCO en el 2024 y que pueden ser consideradas como buenas opciones para vivir en México.

Explicación de las mejores ciudades para vivir en México

Las 4 ciudades que destacaron en cada rubro tienen factores importantes que cumplen con las peticiones de la población para tener una buena calidad de vida y la explicación es la siguiente:



Saltillo . En temas de seguridad, tiene un bajo nivel de incidencia de homicidios y en robo de vehículos, así como una de las mayores tasas de percepción de seguridad entre la población. De igual manera, ha crecido en la construcción de viviendas intraurbanas.

. En temas de seguridad, tiene un bajo nivel de incidencia de homicidios y en robo de vehículos, así como una de las mayores tasas de percepción de seguridad entre la población. De igual manera, ha crecido en la construcción de viviendas intraurbanas. Hermosillo . Destaca por tener el menor porcentaje de hogares que dependen de agua surtida en pipas, además de que tienen una gran población económicamente activa.

. Destaca por tener el menor porcentaje de hogares que dependen de agua surtida en pipas, además de que tienen una gran población económicamente activa. La Paz . Tiene una gran percepción de seguridad de la población adulta, una alta ocupación hotelera y un alto índice de población económicamente activa, además de ofrecer uno de los salarios promedio más altos.

. Tiene una gran percepción de seguridad de la población adulta, una alta ocupación hotelera y un alto índice de población económicamente activa, además de ofrecer uno de los salarios promedio más altos. Guaymas. Tiene una gran cantidad de población económicamente activa y una buena cobertura educativa en población menor de 15 años. De igual manera, tiene una de las menores brechas de ingresos por género.

