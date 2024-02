Así luce el mejor tatuaje de videojuegos del mundo

A través de redes sociales se ha viralizado un video donde muestra lo que aparenta ser el mejor tatuaje de videojuegos del mundo, recibiendo miles de elogios de parte de la comunidad y provocando furor entre los gamers .

El tatuaje hace homenaje a Yoshi, uno de los personajes del videojuego Super Mario Bros ., y que se ha popularizado gracias a los videojuegos de parte de Nintendo. A continuación, te contamos los detalles.

¿Qué dicen los internautas sobre el mejor tatuaje de videojuegos?

El video subido por el usuario de TikTok @tattoosinlimites ha sido elogiado por una gran cantidad de gamers, quienes han mencionado que tanto les ha gustado el tatuaje y además han destacado la creatividad del tatuador.

“Wow está genial no soy fan de los tatuajes, pero de este me da uno por favor”, “Me encanta la creatividad que tiene me gusta mucho”, “Este podría ser el mejor tatuaje de todos los tiempos”, “Está increíble”, han comentado a través de TikTok

Por otro lado, quien esta detrás del mejor tatuaje de videojuegos del mundo dedica su cuenta a subir diversos trabajos que han sido llamado la atención del público que le gusta de este arte en su cuerpo y los gamers.

El video del mejor tatuaje de videojuegos ha recibido más de 1.6 millones de vistas a través de TikTok y se ha convertido en uno de los más populares hasta la fecha del creador de contenido en su cuenta.

