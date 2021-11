Esta es la lista completa de nominados a The Game Awards 2021

El próximo 9 de diciembre se conocerán a los ganadores de los premios The Game Awards 2021. Pero primero, los usuarios y la prensa especializada, podrán votar a los mejores juegos del año, y hoy conocerás la lista completa de nominados a llevarse el galardón.

The Game Awards son una gala de premios de videojuegos realizada por primera vez el 5 de diciembre de 2014. En esta edición, Geoff Keighley fue el encargado de anunciar los nominados en cada categoría. El periodista de videojuegos y presentador de televisión canadiense, compartió la lista completa de títulos que competirán este 2021.

Los títulos a mejor juego en ‘The Game Awards 2021'

Entre los nominados que más posibilidades tienen, destacan aquellos que han sido nominados a llevarse el máximo premio: el mejor juego del año 2021. En esta edición compiten en esta categoría: Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart y Resident Evil Village.

Las compañías que más nominados tienen son: Xbox Game Studios, con 20 nominaciones, seguida de Sony Interactive Entertainment (11) y Square Enix (10).

Lista completa de nominados para The Game Awards 2021

Mejor Juego del Año

-Deathloop

-It Takes Two





-Metroid Dread

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Una Dimensión aparte

-Resident Evil Village



Mejor Dirección

-Deathloop

-It Takes Two

-Returnal

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Mejor Soporte

-Apex Legends

-Call of Duty: Warzone

-Final Fantasy XIV Online

-Fortnite

-Genshin Impact

Mejor Indie

-12 Minutes

-Death’s Door

-Kena: Bridge of Spirits

-Inscryption

-Loop Hero

Mejor Debut Indie

-Kena: Bridge of Spirits

-Sable

-The Artful Escape

-The Forgotten City

-Valheim

Mejor Narrativa

-Deathloop

-It Takes Two

-Life is Strange: True Colors

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Psychonauts 2

Mejor Dirección de Arte

-Deathloop

-Kena: Bridge of Spirits

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

-The Artful Escape

Mejor Banda Sonora

-Cyberpunk 2077

-Deathloop

-NieR Replicant ver.1.22474487139

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-The Artful Escape

Mejor Diseño de Sonido

-Deathloop

-Forza Horizon 5

-Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

-Resident Evil Village

-Returnal

Mejor Interpretación

-Erika Mori como Alex Chen, Life is Strange: True Colors

-Giancarlo Esposito como Anton Castillo, Far Cry 6

-Jason E. Kelley como Colt Vahn, Deathloop

-Maggie Robertson como Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

-Ozioma Akagha como Julianna Blake, Deathloop

Juegos de Impacto

-Before Your Eyes

-Boyfriend Dungeon

-Chicory

-Life is Strange: True Colors

-No Longer Home

Mejor Soporte de Comunidad

-Apex Legends

-Destiny 2

-Final Fantasy XIV Online

-Fortnite

-No Man’s Sky

Mejor Juego en Móviles

-Fantasian

-Genshin Impact

-League of Legends. Wild Rift

-Marvel Future Revolution

-Pokémon Unite

Mejor Juego en Realidad Virtual

-Hitman 3

-I Expect You To Die 2

-Lone Echo II

-Resident Evil 4

-Sniper Elite VR

Mejor Juego de Acción

-Back 4 Blood

-Chivalry II

-Deathloop

-Far Cry 6

-Returnal

Mejor Juego de Acción/Aventura

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Metroid Dread

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

-Resident Evil Village

Mejor Juego de Rol

-Cyberpunk 2077

-Monster Hunter Rise

-Scarlet Nexus

-Shin Megami Tensei V

-Tales of Arise

Mejor Juego de Lucha

-Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

-Gilty Gear -Strive-

-Melty Blood: Type Lumina

-Nichelodeon All-Star Brawl

-Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Mejor Juego Familiar

-It Takes Two

-Mario Party Superstars

-New Pokémon Snap

-Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

-WarioWare: Get It Together!

Mejor Juego Deportivo o de Conducción

-F1 2021

-FIFA 22

-Forza Horizon 5

-Hot Wheels Unleashed

-Riders Republic

Mejor Juego Simulador o de Estrategia

-Age of Empires IV

-Evil Genius 2: World Domination

-Humankind

-Inscryption

-Microsoft Flight Simulator

Mejor Multijugador

-Back 4 Blood

-It Takes Two

-Knockout City

-Monstger Hunter Rise

-New World

-Valheim

Juego Más Esperado

-Elden Ring

-God of War Ragnarök

-Horizon Forbidden West

-La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

-Starfield

Innovación en Accesibilidad

-Far Cry 6

-Forza Horizon 5

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

-The Vale: Shadow of the Crown

Creador de Contenido del Año

-Dream

-Fuslie

-Gaules

-Ibai

-TheGrefg

Mejor Esports

-Call of Duty

-Counter Strike: Global Offensive

-DOTA 2

-League of Legends

-Valorant

Mejor Atleta Esports

-Chris ‘Simp’ Lehr

-Heo ‘ShowMaker’ Su

-Magomed ‘Collapse’ Khalilov

-Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev

-Tyson ‘TenZ’ Ngo

Mejor Equipo Esports

-Atlanta FaZe

-DWG KIA

-Natus Vincere

-Sentinels

-Team Spirit

Mejor Entrenador Esports

-Airat ‘Silent’ Gaziev

-Andrey ‘ENGH’ Sholokhov

-Andrii ‘B1ad3’ Horodenskyi

-James ‘Crowder’ Crowder’

-Kim ‘kkOma’ Jeong-gyun

Mejor Evento Esports

-2021 League of Legends World Championship

-PGL Major Stockholm 2021

-PUBG Mobile Global Championship 2020

-The International 2021

-Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

Esta es la lista completa de nominados a The Game Awards 2021, la ceremonia de los premios será el próximo 9 de diciembre de 2021.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm