Con el último anuncio sobre los artistas que protagonizarán el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI, se reabrió el debate sobre cuál ha sido la mejor y más memorable de las presentaciones.

El próximo 13 de febrero de 2022 en el SoFi Stadium Estadio en Inglewood, California, se realizará el Super Bowl LVI. El evento artístico y deportivo suele ser un fenómeno mundial, no solo porque definen al mejor equipo de la liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos, sino también por la calidad de artistas del espectáculo de medio tiempo.

Wikimedia

Para la próxima edición estarán Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg y Mary J. Blige, y el debate ya comenzó. Para dirimir al mejor espectáculo de medio tiempo, una cadena deportiva lanzó una encuesta, donde invita a elegir entre los 8 espectáculos de medio tiempo más memorables.

Cuál es el mejor espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Según la elección de los usuarios de una popular cadena deportiva, estos son los 8 mejores espectáculos del Super Bowl.

8. Super Bowl LV - The Weeknd

En el último puesto se ubica el canadiense The Weeknd . Se trata del último show que se realizó durante 2021. Contó con grandes efectos ópticos, escenografías subterráneas y cientos de artistas que acompañaron al autor de Blinding Lights.

7. Super Bowl XXXIX - Paul McCartney

Wikimedia

En el año 2005, uno de los cuatro fantásticos se apoderó del escenario en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Paul McCartney tocó en Jacksonville con algunos de los clásicos de los Beatles como Drive My Car, Live and Let Die y Hey Jude. Pero para los fanáticos esto no fue suficiente, y ocupa el penúltimo lugar en el camino al mejor espectáculo en la historia de la NFL.

6. Super Bowl XLI - Prince

Con un reportorio que incluyó grandes covers, Prince tocó en el espectáculo de medio tiempo del 2007. Con una intensa lluvia el cantante dio lo que para algunos es su mejor show. Comenzó el espectáculo con We Will Rock You de Queen y después interpretó Let’s Go Crazy, antes de pasar a All Along the Watchtower de Bob Dylan y cerró con su clásico Purple Rain.

5. Super Bowl XL - The Rolling Stones

Los Rolling Stones se presentaron 2006 en el Ford Field de Detroit. Se encuentran en el quinto puesto en la cuenta regresiva hasta el mejor show de medio tiempo. Los ingleses enamoraron al público con los éxitos Start Me Up, Satisfaction y Rough Justice.

4. Super Bowl LIV - Shakira y Jennifer Lopez

Durante el 2020, antes de que se declarase la pandemia mundial, las cantantes latinas Shakira y Jennifer Lopez se lucieron en el escenario Hard Rock Stadium de Florida.





Con el acompañamiento de Bad Bunny y J. Balvin, sonaron canciones como Hips Dont Lie, Waiting for Tonight y Waka Waka (This Time for Africa).

3. Super Bowl XXXVI - U2

Wikipedia

Durante febrero de 2002 el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue especial. Además de hacer un homenaje a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la banda irlandesa U2 acompañó en el primer triunfo de Tom Brady .

2. Super Bowl XLIX - Katy Perry

En el ránking del mejor espectáculo del Super Bowl, el segundo puesto lo lleva Katy Perry. Durante el año 2015, la cantante estadounidense tuvo una producción sin precedentes con múltiples cambios de vestuario y vistosas coreografías. La compañía de Lenny Kravitz también contribuyó a que sea una de las mejores presentaciones de la historia.

1. Super Bowl XXVII - Michael Jackson

‘El Rey del Pop’ se presentó el 31 de enero de 1993 en el Rose Bowl, y al día de hoy sigue siendo el mejor espectáculo de medio tiempo que tuvo el Super Bowl, según los votantes. Durante la ápoca de oro de Jackson, el cantante se lució con un repertorio que incluyó sus éxitos Billie Jean, Black or White y We Are the World.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm