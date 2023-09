2 trucos que te ayudarán a mantener tu inodoro reluciente

Aunque no lo creas, los cuartos de baño son el foco principal de cada casa, pues se trata del lugar en el que más se identifica si el dueño de la casa es limpio o no, y aunque muchos no lo crean mantener el inodoro impecable es un trabajo difícil de conseguir por lo que el día de hoy te traeremos dos trucos infalibles que harán que la taza luzca como si fuera nueva, así que toma nota porque esto te va a interesar.

Como ya lo sabes, todos los cuartos de baño también son uno de los focos de infecciones más comunes de todo tu hogar, ya que son los que más se acumula gérmenes que salen de las cañerías y los ductos del drenaje, así como la acumulación del sarro, por lo que por tu salud y la de tus seres queridos debemos de mantenerlo todo en completa limpieza.

Lo que si es un hecho, es que existen un gran número de productos químicos que te ayudarán con la eliminación de hongos, bacterias y gérmenes que se acumular en regaderas, lavamanos y hasta las tazas de baño, lugar que a pesar de que lo mantengas limpio, la acumulación de sarro en las paredes de la pieza hace que luzca como si estuviera sucio o en malas condiciones, razones por las que además de puede generar un mal olor.

Aunado a una buena apariencia, una de las principales razones por las que se debe de tener limpia e impecable la taza de baño es para evitar que los microorganismos que ahí se generan lleguen a causar severas infecciones y hasta enfermedades en los miembros de la casa, y aunque no lo creas estos consejos te van a ayudar mucho más de lo que te imaginas.

Getty Images Estos son los grandes secretos para mantener limpio tu inodoro

Tips para un inodoro reluciente

Los químicos, muchas veces llegan a tener algunos efectos secundarios en nuestra salud, por lo que a continuación te vamos a presentar remedios caseros y naturales que te dejarán los mejores resultados y vas a amar.



Vinagre blanco y limón: Estos productos en combinación van a hacer un efecto que van a terminar con el sarro y acumulación de minerales en las paredes de la taza de baño , pues solo debes de abrevar el jugo de un limón a dos cucharadas de vinagre y colocarlo sobre la zona a trabajar; deja que actúe a lo largo de 30 minutos y después frota con agua y jabón, y los resultados te van a sorprender ya que elimina hasta las áreas más perjudicadas.

Estos productos en combinación van a hacer un efecto que van a terminar con el sarro y acumulación de minerales en las , pues solo debes de abrevar el y colocarlo sobre la zona a trabajar; deja que actúe a lo largo de y después frota con agua y jabón, y los resultados te van a sorprender ya que elimina hasta las Refresco de cola: A pesar de que se trata de una de las bebidas favoritas del mundo entero, sus ingredientes también son muy potentes a la hora de terminar con la apariencia amarilla de los inodoros, por lo que solo debes de vertir un litro de este producto y que actúe a lo largo de media hora; limpiar con una escobilla después de que el tiempo termine y los resultados te van a encantar, pues lucirá como nuevo.

Cabe mencionar que cualquiera de los dos productos son verdaderamente eficaces, pero tampoco es que estemos hablando de trucos de magia, pues por lo que se recomienda que estos se realicen por lo menos una vez a la semana para poder notar los resultados.

