¿Compartir el jabón de baño es malo para la salud?

Los cuartos de baño, son uno de los lugares de toda la casa en donde claramente se muestra la intimidad por completo de una familia, pero hay algunos artículos que son claramente de uso personal o algunos se pueden compartir, o por lo menos es lo que todos pensamos, por eso hablaremos del jabón corporal, y esto es lo que dicen los expertos respecto a que todos usen el mismo producto.

Normalmente, es las duchas, encontramos un jabón de barra que comparten dos o más integrantes de una familia y hasta las personas que llegan de visita a ese hogar para las manos, pero muchos se preguntan si esto es lo adecuado o es conveniente que cada persona tenga estrés producto de manera personal, por lo que a continuación despejamos las dudas y mitos que hay en torno a dicho producto.

Como es de dominio público, este producto de uso corporal ha dividido las opiniones a lo largo de la historia, pues hay quienes aseguran que mientras todo siga en familia, y como todos tienen el mism o higiene no es como que cause problema algunos, pero hay quienes aseguran que este bería ser de uso personal y de forma individual, pero esto es lo que dicen los expertos.

¿Hace daño compartir el jabón corporal?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se explica que la espuma que se genera por la combinación de jabón y agua, forman diferentes focos de infección que atrapan y eliminan los microbios, suciedad y otras sustancias dañinas, por lo que es importante un buen lavado de manos de por lo menos 20 segundos, mismos que claramente se intensificaron con la pandemia por COVID-19.

Getty Images La ciencia revela que tan bueno o malo es compartir el jabón de baño

Y es que al eliminarlos de las manos, muchos de ellos siguen viviendo las bacterias y gérmenes que sí pueden sobrevivir en la barra de jabón, y es que un estudio realizado en 2006 por parte del Indian Journal of Dental Research, se analizaron 32 barras de jabón que fueron utilizadas para lavarse las manos en 18 clínicas dentales y encontraron que contenían ocho tipos de microbios y en cada barra había de dos a cinco de ellos.

A esto se suman dos estudios citados por The New York Times en donde concluyeron que aún en condiciones prácticamente extremas de contaminación, pues los jabones en barra no representan un riesgo para la salud ni transmiten enfermedades, por lo que es completamente imposible que se transmitan las enfermedades.

Y para terminar, también por parte del Departamento de Salud de Minnesota se destacó por completo que se puede utilizar el jabón en barra siempre y cuando ningún integrante de una familia tenga infecciones en la piel, mismas que son contagiosas, pues hay algunos expertos aseguran que podrían recurrir al jabón liquido en botella.

