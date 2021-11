Qué es y por qué no debes instalar WhatsApp Delta

WhatsApp presenta cada cierto tiempo una nueva actualización con mejoras para todos los usuarios de la red social. Sin embargo, algunos usuarios no aguardan a que lleguen las actualizaciones y descargan versiones no oficiales, tal es el caso de Delta. ¿Qué es y por qué no se debe descargar esta versión de WhatsApp?

WhatsApp Delta es una versión no oficial de la famosa aplicación de mensajería. No cuenta con la aprobación de Meta, nuevo nombre de la compañía de Mark Zuckerberg, por lo que esta aplicación no se encuentra disponible en la Play Store ni en la App Store.

Los individuos que deseen obtener esta versión de WhatsApp , cuyo principal atractivo es incluir las funciones de programar y editar mensajes ya enviados a nuestros contactos, deberán descargar e instalar a su equipo móvil un archivo ejecutable APK, el cual estará disponible en páginas no autorizadas y poco confiables.

A principios de 2021, la división de WhatsApp informó a través de un comunicado que aplicaciones no admitidas por la compañía, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o la misma Delta , son versiones alteradas del servicio de mensajería original.

Asimismo, alertaron que estas aplicaciones no oficiales “son realizadas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.

WhatsApp Delta puede poner en riesgo tu cuenta

Por lo anterior, la compañía podrá tomar acciones en contra de quienes descarguen estas versiones piratas de WhatsApp, desde restringir a los usuarios de la app hasta bloquear el mismo número de celular de la persona en cuestión.

No obstante, se debe tomar en cuenta que estas medidas son en pro de proteger a millones de usuarios del servicio de mensajería de versiones no confiables y que pueden poner en riesgo la cuenta y privacidad de la persona.

Hasta el momento, la única versión alternativa oficial de la compañía es WhatsApp Businnes, la cual es una variante dirigida hacia las empresas y personas que emplean el servicio de mensajería para sus negocios.

De igual forma, la compañía pone a disposición de los usuarios otras aplicaciones para mejorar la experiencia del servicio de mensajería, es el caso de WhatsApp Wallpaper, aplicación para descargar los mejores fondos de pantalla para tus chats.

Las aplicaciones anteriormente mencionadas son oficiales de la empresa y puedes identificarlas en la Play Store o App Store por el nombre del desarrollador que se encuentra justo debajo del título de la app: WhatsApp LLC.

