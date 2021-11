Qué es el modo invisible de WhatsApp y cómo activarlo

La famosa aplicación de mensajería, WhatsApp, siempre está en constante actualización, lo que implica nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios, tal es el caso del nuevo modo invisible que está causando furor entre la comunidad, pero ¿qué es y cómo puedes activar esta nueva función?

Cada actualización añade una nueva función al servicio de mensajería, especialmente, en las semanas recientes cuando se anunció el nuevo nombre de la compañía de Mark Zuckerberg, Meta.

Es por esa razón que ahora los usuarios de WhatsApp pueden disfrutar de herramientas que antes no estaban disponibles, como el caso de la conexión de multidispositivos en la que ya podrás conectarte a tu cuenta sin necesidad de tener tu teléfono a la mano.

Asimismo, una de las últimas funciones, pero de la cual muy pocos están enterados, es el nuevo modo invisible que permite al usuario pasar totalmente desapercibido mientras está utilizando la app. Entérate qué es y cómo puedes activarla.

Cómo activar modo invisible en WhatsApp

Para leer los mensajes de tus contactos y no aparecer en línea deberás seguir los siguientes pasos:



Dirígete al inicio de tu dispositivo.

Presiona durante dos segundos el fondo de pantalla.

Deberá aparecer la opción de ‘widgets’; selecciónalo.

Busca el recuadro de mensajes de WhatsApp.

Colócalo en el espacio que tengas disponible y donde puedas supervisar varios mensajes a la vez.

Si seguiste todos los pasos, ahora podrás leer los mensajes de tus contactos sin que se enteren que estás “en línea”.

Asimismo, WhatsApp también ofrece otras opciones para pasar desapercibido y/o proteger la privacidad de los usuarios.

Foto de perfil Invisible En WhatsApp

Ingresa en ‘Ajustes’ y, posteriormente, dirígete a ‘Cuenta’.

Entra en el apartado de ‘Privacidad’ y una vez ahí pulsa la pestaña de ‘foto de perfil’.

Ahí podrás elegir entre quienes pueden y quienes no pueden ver tu foto de perfil. O bien, si lo prefieres, puedes elegir la opción de que nadie la vea.

Cabe resaltar que tus contactos verán un logo de color verde, en caso de haber aplicado el truco.

Desactiva las palomitas azules

Esta función es una de las favoritas de los usuarios que detestan abrir mensajes por error y que no quieran contestar en ese preciso momento sin que su contacto se entere. Para desactivar las famosas palomitas azules sólo deberás:



Ingresar a ‘Ajustes’

Ir al apartado de ‘Privacidad’

Desactivar la opción de ‘Confirmación de Lectura’.

Al seguir estos pasos tus contactos ya no sabrán que has leído sus mensajes. No obstante, aquel que aplique este truco tampoco sabrá si la otra persona leyó sus recados.





