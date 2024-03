Wonka Experience en Glasgow: Así es el fiasco inmersivo que, pese a las expectativas, convirtió a la película en una pesadilla

Que desastre de evento. La “Willy Wonka Experience” organizada por House of Illuminati en Glasgow, descrita como la experiencia Willy Wonka completa con fuentes de chocolate, etc. y un gran día para los niños. Tardamos 2 minutos en pasar y luego vimos una cola de gente rodeando al tipo que lo dirigía quejándose. La empresa comenzó en noviembre de 2023 y no es más que una estafa absoluta. Los niños recibieron 2 jelly babies y un cuarto de lata de barrs limeade No recomendaría esta empresa para nada, el evento ha sido cerrado y cancelado para hoy muy profesional...... Nunca he visto nada igual, fue sin duda una “experiencia”. Por el precio de ganga de 35 cada uno Bien vale la pena el viaje a Glasgow. Ahora han cerrado las puertas del evento