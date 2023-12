Wonka: Esta es la millonaria cifra de recaudación para la película a una semana del estreno

Wonka, la nueva película protagonizada por Timothée Chalamet , logró un gran éxito en la taquilla mundial. La cinta ha recaudado hasta el pasado jueves 14 de diciembre un total de 3.5 millones de dólares, a una semana de su estreno el 7 de diciembre, según The Hollywood Reporter.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

La película, que narra los orígenes del famoso chocolatero Willy Wonka, ha recibido buenas críticas por parte de la prensa especializada y el público en general, con realce sobre la dirección de Paul King, el guion de Simon Farnaby y la interpretación de Chalamet. Según estimaciones, se espera que llegue de los 35 millones a 40 millones de dólares en taquilla próximamente.

El reparto de la película también cuenta con actores de renombre como Hugh Grant, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Calah Lane, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Natasha Rothwell, Rich Fulcher, Rakhee Thakrar, Tom Davis y Kobna Holdbrook-Smith.

Lee también: Conoce la fecha de estreno de Wonka en México

Sin embargo, Wonka no lo tendrá fácil para mantenerse en lo más alto de la taquilla, ya que tendrá que competir con otros estrenos de peso como Aquaman and the Lost Kingdom, The Color Purple y Migration, que llegarán a las salas en las próximas semanas.

Wonka es una precuela de la novela Charlie y la fábrica de chocolate, escrita por Roald Dahl en 1964. La historia fue adaptada al cine en dos ocasiones: en 1971 con Gene Wilder como Wonka y en 2005 con Johnny Depp en el mismo papel. Ambas versiones tuvieron un gran éxito comercial y se convirtieron en clásicos del cine familiar.

Lee también: Así influyó Johnny Depp en Timothée Chalamet para interpretar a Willy Wonka

Wonka también es una de las primeras películas de Hollywood que se estrenan desde que terminó las huelgas del SAG-AFTRA. Timothée Chalamet también estrenará Dune: Parte Dos , que Warner y Legendary retrasaron hasta el próximo marzo de 2024.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado