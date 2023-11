Cómo evitar que nuestro perro orine dentro de casa

Educar a nuestro perro es esencial para una buena convivencia dentro del hogar, uno de los puntos que más batallan los dueños es hacer que su mascota haga del baño fuera de la casa, el hecho de que nuestro perro se orine dentro del hogar es un problema, pero existen soluciones rápidas que ayudarán al lomito a salir del hogar para cumplir sus necesidades.

Para poder evitar que el perro se orine dentro del hogar es necesario analizar o entender que lleva a que nuestra mascota haga esto, para ello se puede acudir con un profesional que ayudaría al dueño a entender e identificar que lleva a que el perro haga sus necesidades en el hogar a pesar de explicarle que debe hacerlo fuera.

Una vez que se ha identificado el problema es posible trabajarlo y en la mayoría de los casos el problema de que el perro orine dentro de la casa se podrá corregir con cinco sencillos pasos y uno de ellos implica usar algunos productos caseros para que sea posible evitar pasar un mal rato.

Trucos para que nuestro perro no orine dentro del hogar

Los cachorros o perros más jóvenes son normal que no puedan controlar sus esfínteres y por ende tengan accidentes dentro del hogar, estas conductas deben ser corregidas desde el primer momento pues de no hacerlo el perro podría jamás cambiarlo y sería difícil tenerlo dentro del hogar; por ello aquí están cinco trucos para que nuestra mascota no se haga del baño dentro de la casa.



Reforzar cada vez que orine en la calle: Uno de los ejercicios más básicos es crear una asociación positiva entre el hecho de orinar en la calle y la llegada de un reforzador, puede ser un trozo de comida, una felicitación social, una caricia o un momento de juego, dependerá de que le guste más a tu perro. Aumento de calidad y frecuencia de paseos: Los paseos son momentos en que el perro puede relajarse y conocer, por lo que es importante poder caminar por zonas amplias y verdes donde no haya demasiados estresores; si nuestra mascota sigue haciendo del baño dentro de la casa, aumentar los pasos ayudará a que haga fuera. Establecer rutina: Los perros son animales de rutinas, por lo que entornos cambiantes pueden estresarlos y dificultar su control de esfínteres. Crear una rutina ayudará a que puedas anticiparse a su actuar y sacarlo a caminar a la misma hora permitirá que haga del baño fuera. Reducir el nivel de estrés: El estrés y ansiedad pueden llevar al perro a orinar dentro del hogar, por lo que si se cree que la mascota padece algo de esto es importante contactar con un educador, que ayude a llevar mejor la situación. Limpiar con productos específicos: Las zonas donde un perro orina deja feromonas que hace que otros perros hagan del baño en el mismo lugar, para limpiar dichas zonas se puede usar vinagre, que tiene un olor penetrante y es un repelente natural. Mezclar vinagre con agua en partes iguales y usar la solución para limpiar las áreas donde tu perro ha orinado, ayudará a evitar accidentes.

