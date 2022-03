Niño recrea baile de Tobey Maguire en Spiderman 3 y se hace viral

Un pequeño niño se viralizó en redes sociales luego de imitar el famoso baile de Tobey Maguire como Peter Parker en Spiderman 3.

El usario de Twitter @fredschultz35 compartió en la plataforma el momento en el que este niño se robó los reflectores de una fiesta infantil al recrear casi a la perfección los pasos de baile del mísmisimo Peter Parker, en una de las escenas más icónicas de la saga de Spiderman protagonizada por Tobey Maguire.

En dicha escena, Peter Parker, poseído por simbionte de Venom, recorre las calles de Nueva York al ritmo de ‘People Get Up and Drive Your Funky Soul’ de James Brown, mostrando una faceta rebelde nunca antes vista del arácnido.

El momento memorable llega cuando Maguire saca sus mejores pasos de baile para concluir una de las secuencias más divertidas y, en su momento, controvertidas de esta saga.

tobey maguire spiderman dance

Ahora, este pequeño niño decidió rendir homenaje a esta memorable escena al recrear los pasos de baile de Maguire para impresionar a todos los presentes en la fiesta infantil.

En el video, de apenas 15 segundos de duración, se observa cómo el niño destaca por encima de sus compañeros gracias a su energético baile inspirado en Spiderman, sólo que en esta ocasión fue al ritmo de ‘We Like to Party’ de Vengaboys.

El video ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones, 445 mil ‘Me gusta’ y más de 3 mil comentarios de usuarios que destacan el ritmo que este pequeño lleva dentro.

“¡Ese niño ha estado viendo Spiderman 3! Es muy lindo”, “el impacto de Spiderman 3 de Sam Raimi sigue presente”, “el hijo de ‘bully’ Maguire”, “imagínate ver a este niño y no saber que está haciendo el baile más épico en la historia del cine”, fueron algunos de los comentarios.

Así lucirá el nuevo traje del Spiderman de Tom Holland

Al propósito del trepamuros más famoso de los cómics, recientemente se reveló el nuevo traje que usará el Spiderman de Tom Holland para las próximas entregas a cargo de Marvel Studios y que tuvo un primer vistazo al final de Spiderman: No Way Home.

Ryan Meinerding, artista conceptual y jefe de desarrollo visual de Marvel Studios, lanzó en su cuenta de Instagram una imagen del traje final de Peter Parker.

La imagen muestra el diseño de Meinerding para el nuevo traje del Spiderman de Holland, lo que nos proporciona una mirada más cercana a sus detalles azules brillantes y su emblema de pecho de la araña.

CON INFORMACIÓN DE Fred Schultz y Ryan Meinerding

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME