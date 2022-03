Así lucirá el nuevo traje que usará Tom Holland en Spiderman

El nuevo traje que usará el Spiderman de Tom Holland fue revelado por el artista conceptual y jefe de desarrollo visual de Marvel Studios, Ryan Meinerding.

Meinerding, quien ha trabajado en películas del Universo Cinematográfico de Marvel como Avengers: Endgame y Iron Man, lanzó en su cuenta de Instagram una imagen del traje final de Peter Parker en No Way Home.

En el pie de foto, el artista agradeció al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y a la productora Amy Pascal, así como a otros involucrados en la cinta.

La imagen muestra el diseño de Meinerding para el nuevo traje Spiderman de Holland, lo que nos proporciona una mirada más cercana a sus detalles azules brillantes y su emblema de pecho de la araña.

Dicho traje se introdujo por primera vez al final de la película, que mostraba a Peter Parker de Holanda volviendo a los colores característicos del simpático héroe.

Preparan la nueva película de Spiderman

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, Marvel Studios y Sony Pictures ya están empezando a desarrollar juntos su próxima película de Spiderman.

No Way Home tiene actualmente una recaudación mundial de más de mil 800 millones de dólares en taquilla y estará disponible para su compra digital el 22 de marzo, seguido de un lanzamiento en Blu-ray, 4K Ultra HD y DVD el 12 de abril.

No Way Home tuvo lugar inmediatamente después de los acontecimientos de Spider-Man: Far From Home de 2019. En la película, Peter enfrenta las consecuencias de Mysterio, quien revela quién es Spiderman al mundo.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME - Official Trailer (HD)

Después de que esa revelación comienza a afectar a sus amigos, Spiderman solicita la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para volver a ocultar su identidad.

Sin embargo, las cosas salen mal, y se ve obligado a lidiar con villanos de otros spider-verse, incluidos Doctor Octavius (Alfred Molina), el Duende Verde (Willem Dafoe) y Electro (Jamie Foxx).

No Way Home es ahora la tercera película más taquillera de la historia con 781 millones de dólares, lo que la sitúa entre Avatar de 2009 en 760,5 millones de dólares y Avengers: Endgame en 858 millones de dólares. Esas cifras no tienen en cuenta la inflación.

CON INFORMACIÓN DE Ryan Meinerding

