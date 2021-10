Arranca su medidor y lo lleva a la CFE, se burlan en redes

Una joven jaliscience se viralizó en redes sociales luego de que compartió en su cuenta de Twitter una imagen en la se ve un medidor de luz que supuestamente arrancó para que lo repararan en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La joven, identificada como Arandhi Correa, comentó en la publicación que llevó el medidor hasta las oficinas de la CFE, en donde el personal se rió de ella y le explicaron que ellos van directamente al domicilio a repararlo.

“Yo no lo sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos”, comentó la joven en su publicación, en donde ya hay más de 23 mil ‘Me gusta’ y cientos de retweets.

Cientos de usuarios de Twitter comentaron en la publicación de Arandhi Correa que lo que hizo es ilegal, pues de acuerdo con el artículo 368 del Código Penal Federal se estipula que quien altere los equipos deberá pagar una multa de 66 mil pesos y podría pasar de 3 a 10 años de prisión .

Tras los cientos de mensajes que recibió la usuario comentó “deseen que no me metan a prisión de 3 a 10 años por favor sólo soy una mensa”. Asimismo, explicó que ella no arrancó el medidor de luz, solo lo llevó.

La situación de la joven no terminó en algo peor, pues dijo que los trabajadores de la CFE solo se rieron y le creyeron cuando explicó que no sabía que era ilegal arrancar el medidor, por lo que decidieron repararlo.

“Dejen de decirme que lo que hice es ilegal. Okay, todo salió bien solo se rieron un poco y revisaron que el medidor estuviera bien y así fue porque no soy un criminal y ya excelente se lo quedaron y listo les ahorré el trabajo ”, aseveró.

La publicación de Arandhi Correa fue criticada por algunos usuarios de Twitter, quienes la atacaron por haber quitado el medidor de luz para que lo repararan, por lo que la joven respondió.

“No entienden que yo no lo quite, solo lo lleve a las oficinas”. Y es que de acuerdo con la joven, un electricista lo quitó cuando reparaba toda la instalación eléctrica de su casa, por lo que le fue fácil irlo a dejar”.

