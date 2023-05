May the 4th be with you: Frases icónicas de Star Wars y un breve glosario

Sin importar si eres Jedi o Sith, este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars , por el “May the 4th be with you"; así que para homenajear a este día te compartimos algunas de las frases más icónicas de la saga y para los que no son tan fans o recién se están adentrando en este mundo, les presentamos un pequeño glosario con los términos que indudablemente deben de conocer.

Frases icónicas de Star Wars

Qué la fuerza te acompañe | May the force be with you

Hello there!

Este es el camino

-Te quiero -Lo sé

Hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes

Es una trampa

Sin embargo, existen otras tantas frases que son memorables y que sin duda deben ser recordadas por los fans, como:



Actúa solo cuando puedas mantener el equilibrio

Así es como se gana una guerra. No luchando contra lo que odias, sino salvando lo que amas

En una galaxia muy, muy lejana

La capacidad de hablar no te hace inteligente

No importa cuánto hayamos peleado. Siempre he odiado verte partir

Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos

Únete a mí y juntos dominaremos la Galaxia como padre e hijo

Yo soy tu padre

Pero si lo que quieres es enviar algún mensaje a tus amigos o conocidos para celebrar este Día de Star Wars , aquí te compartimos algunas opciones:



Que la Fuerza esté contigo en este Día de Star Wars

Que en este Día de Star Wars, la Fuerza te acompañe y te lleve a nuevas aventuras

Que el 4 de mayo sea contigo, joven Padawan

El Día de Star Wars es el mejor para usar la Fuerza y convencerte de hacer una maratón de las películas

Glosario básico para entender Star Wars

A fin de que entiendas todo lo que sucede en el mundo de Star Wars aquí te compartimos un glosario de los términos más usados:

La Fuerza: Campo de energía que está en todas partes y fluye por la galaxia, al igual que en la sangre de algunas personas o seres vivos quienes gracias a esta poseen habilidades como telequinesis, velocidad, clarividencia, control mental u otras capacidades físicas.

Jedi: Luchan por la paz y la justicia; pertenecen al lado luminoso de la Fuerza . Desde pequeños se les entrena e inculcan ciertos valores.

Padawan: Hace referencia a un aprendiz, su deber es ayudar y seguir a sus maestros para pasar pruebas y misiones.

Sith: Pertenecen al lado oscuro; utilizan su poder para sí mismos y sin importar lo que les pueda pasar a los demás. Son ambiciosos y la sed de poder los ciega por lo que se les puede ver como peligrosos y traicioneros.

La República: El órgano político de la mayoría de los planetas de la Galaxia, liderados por un canciller supremo; algunos se oponen y deciden pasarse al bando opuesto.

El Imperio: La nueva fuerza que se opone a la República.

Stormtroopers: Sí, los soldaditos blancos, son las tropas de la República y su misión es mantener el orden en la galaxia.

Estrella de la Muerte: Es una estación espacial militar, usada por el Imperio; posee un superláser capaz de destruir un planeta entero.

May the 4th be with you; Star Wars celebra el día de la fuerza alrededor del mundo

Alianza Rebelde: Es un movimiento de resistencia de diversos planetas, sistemas y sectores que forman una oposición militar directa al Imperio.

La Orden 66: Es una de las 150 órdenes de contingencia del ejército de la República con la que los soldados clones fueron secretamente adoctrinados durante su entrenamiento. Marca a los Jedi como traidores y comanda su ejecución inmediata sin cuestionamiento.

Blaster: Tipo de arma más usada en la galaxia por militares, criminales y civiles. Al disparar salen ráfagas de luz basadas en energía; se les cataloga dependiendo del tamaño del arma.

Tatooine: Planeta desértico en donde solo se puede extraer agua desde la humedad de la atmósfera; posee dos soles. No tiene un gobierno establecido, es el hogar de Luke Skywalker , protagonista de la trilogía de Star Wars.

Naboo: Planeta donde habitan dos civilizaciones: Humanos y gungan (especie de Jar Jar Binks).

Coruscant: Planeta más poblado de la galaxia, ya que alberga a millones de especies; además es sede del gobierno de la República, el templo de la orden de los Jedi y el Senado Galáctico.

Luna de Endor: Es un planeta no habitable debido a que está lleno de gases, su luna está cubierta de densos bosques, llanuras y pantanos. Aquí ocurren las batallas del Episodio VI.

Ewoks: Seres de medio metro de altura, quienes ayudaron a los rebeldes luchando en contra de las tropas imperiales.

