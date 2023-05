Así se vivió el concierto sinfónico Star Wars

Para manerse en lado luminoso de la fuerza este 4 de mayo, Día de Star Wars , el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) ofreció un concierto sínfónico para homenajear la franquicia de George Lucas que marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento.

Las melodías más emblemáticas de la saga como “Tema de Star Wars”, que es el sountrack principal; “la Marcha Imperial o música de Darth Vader”, “La Batalla de Hoth” y “Tema de la Princesa Leia”, resonarán para los fanáticos mexicanos de la saga que inició en 1977.

VIDEO: Así se vivió el concierto sinfónico de Star Wars en la CDMX

Lo mejor de todo es que el evento fue totalmente gratuito y para pequeños como adultos. Y es que todos caben en este universo de fantasía y mucha acción, que está por cumplir 46 años.

La orquesta de Star Wars se presentó bajo la dirección de Caesar Uriel Hernández, director Artístico de la Orquesta Sinfónica del INJUVE de la CDMX y de la Orquesta Filarmónica Julián Carrillo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Mexican Pops Orchestra

¿Dónde y a qué hora será el concierto gratuito de Star Wars?

El concierto sinfónico se realizará este jueves 4 de mayo en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, que encuentra en Eje 3 Ote, Francisco del Paso y Troncos, número 219, en la coloncia Jardín Balbuena, así que dile a tus amigos que también son fans o lleva a tus hijos.

Comenzó en punto de las 19:00 horas, y aunque la gente llegó con suficiente anticipación, la lluvia comenzó a llegar y después a arreciar, por lo que el concierto tuvo que ser suspendido para proteger a los instrumentos musicales. Aunque por casi una hora se pudieron vivir momentos épicos.

¿Cómo surgió el Día de Star Wars?

Hay que señalar que el 4 de mayo no fue una fecha elegida por el día del estreno de la primera entrega de la saga, ni tampoco por el primer día de rodaje, sino por una similitud fonética de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979.

En la nota, integrantes del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. El texto fue el siguiente: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, el cual dio lugar a un juego de palabras entre May the Force be with you, es decir, “Que la Fuerza te acompañe”, el clásico lema de Star Wars.

