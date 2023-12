¿Quién es y por qué se hizo famosa Kimberly Loaiza?

La cantante Kimberly Loaiza lanzó una nueva canción llamada “Kimby” y el tema hizo llorar a sus amigas y de inmediato se hizo viral en redes sociales.

¿Quién es Kimberly Loaiza?

Kimberly Loaiza es una de las influencers más populares en redes sociales y se vio envuelta en la polémica tras confirmar que su esposo la engañó. En Instagram , tiene más de 38 millones de seguidores.

Comenzó su canal de YouTube en noviembre de 2016 y compartía su vida diaria junto a su esposo Juan de Dios Pantoja. Además, realizaba videos de tutoriales y retos.

Kimberly Loaiza creció en redes sociales muy rápido y recientemente comenzó a incursionar en la música.

¿De qué habla la nueva canción de Kimberly Loaiza?

La cantante estrenó su álbum X Amor que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

" “Kimby” ” es el nombre de la primera canción de su álbum y esta llenó de mensajes de melancolía y realiza una introspección de su vida.

También revela que en los últimos años su vida no ha sido fácil pues se ha visto involucrada en varias polémicas, por ello, pidió a la gente que la ha criticado que antes de juzgarla se pongan en su lugar.

La cantante aseguró que “Kimby” no es una canción sino una carta con dedicatoria especial para sla niña interior que tiene que sanar.

Esta es la canción completa:

Llevo tiempo intentando escapar de este lugar

Lo agradezco pero creo que ya debo de respirar

Con cariño digo estas palabras

Y antes de juzgarme pónganse en mi lugar

No saben lo difícil de estos años sin ver a mi mamá

Lo hice por mi, por mi familia, por Juanito y Kima

Y si vuelvo un día por fa esperen por mi

Otro día, otro concierto

La ansiedad en el aeropuerto

Otra vez que hablaron de mi, comentarios que no son ciertos

Prefiero un saludo y después una foto

Hasta ahora recién lo noto



Quisiera cometer errores sin quedar con el corazón roto

Hace mucho que no veo a mi abuela, ni mis amigos de la escuela

Mi agenda está siempre llena que hace que el tiempo más me duela

La gente olvida que tengo sentimientos

Que soy una humana y que también siento

Pasamos buenos momentos

Pero es hora de irme lo siento

El dinero no compra el tiempo

Y tiempo es lo que más me hace falta

Ahora que de verdad lo entiendo, yo a ti te escribo esta carta

Lo hice por mi, por mi familia, por Juanito y Kima

Y si vuelvo un día por fa esperen por mi

Esperen por mi

Esperen por mi

Por fa esperen por mi

Los voy a extrañar pero este es el final

