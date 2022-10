VIDEO: Influencer se come avispa viva y termina con el rostro desfigurado

Se me hace muy mala costumbre eso de andarse comiendo animalitos vivos, exponen su salud a lo tonto”; “No le vi nada de inesperado, fue muy claro lo que le iba a pasar, inesperado para el baboso, que esperaba que salieran con crías y vivieran ahí muy felices”; “Ándele, sigan haciendo sus retos tontos”; “Cuando veo este tipo de gente me pregunto cómo no nos hemos extinguido”