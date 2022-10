Influencer pide donaciones para pagar sillón que solicitó por error

Comprar artículos es una de las cosas favoritas de muchas personas, obtienes un producto que quieres y pagas la cantidad correspondiente, incluso si es algo que cuesta más de lo que esperabas, sin embargo, ¿qué pasa cuando por error, se pide algo que no se quería? Una influencer pidió un sillón por equivocación.

Influencer pide sillón costoso por error

Se dio a conocer el caso de una influencer llamada Quenlin Blackwell, quien compró sin querer un sillón de cien mil dólares (lo que significa alrededor de dos millones de pesos) y ahora pide ayuda para pagarlo.

A través de su cuenta de TikToK relató lo sucedido y pidió la ayuda a sus seguidores. La joven dijo que entró a una tienda de muebles y escogió un sillón que le gustó mucho, sin embargo, tenía un precio muy alto.

Entonces, siguió el proceso de compra, ingresó los detalles de su tarjeta y se dio cuenta de que se había cargado a su cuenta el costo del producto.

La influencer dijo que se merece tener cosas bonitas, pero no tiene el dinero para pagarlo y tampoco quiere trabajar de más. “Estaba bromeando al poner mis datos de la tarjeta, pero sí la cobraron. Estaba bromeando”.

“Si tienes un millón de dólares, ¿podrías donar? ¿Me prestas un poco, por favor?”, pidió Quenlin Blackwell, por lo que algunos de sus 7.9 millones de seguidores comenzaron a interrogarla acerca de los hechos.

La joven también mencionó que la tienda de muebles no le haría un reembolso por su compra, por lo que dijo que “Estoy a punto de vomitar porque sé que no me reembolsaron el dinero” y después mencionó que se estaba viendo en la necesidad de abrir una cuenta de OnlyFans para pagar su deuda.

Muchos usuarios desacreditaron su versión y aseguraron que se trataba de una mentira, algunos dijeron que la influencer contaba con “amigos ricos” que la podían ayudar. Y es que en el 2019 la joven dijo en un TikTok Live que estaba saliendo con el DJ Diplo, lo que resultó una información mal proporcionada.

Cabe mencionar, que tiempo después de la publicación original, realizada el 6 de octubre, la joven no volvió a tocar este tema en sus redes sociales.

