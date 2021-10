Joven indígena muestra en TikTok cómo es la vida en la selva

Una joven indígena brasileña, de 22 años de edad, conocida como Cunhaporanga Tatuyo se ha vuelto viral en TikTok por compartir las costumbres de su comunidad, asentada en medio de la selva amazónica, a orillas del Río Negro.

Sin duda, TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más usadas en la actualidad, pues ha abierto la posibilidad de que personas de todo el mundo puedan interactuar y conocer cosas que de manera geográfica estaban limitadas.

Joven indígena se vuelve viral en TikTok

Al igual que muchas otras personas, Maira Gomez Godinho mejor conocida en el mundo digital como Cunhaporanga, probó TikTok debido a que la pandemia por COVID-19 había restringido el flujo de visitantes a su comunidad ubicada en medio de la selva.

Así fue que la joven, aburrida por el confinamiento, comenzó a subir algunos videos a su cuenta, sin embargo su fama en la plataforma se dio cuando mostró a sus seguidores que uno de los alimentos más típicos en la selva es la larva y que de acuerdo a la tiktoker, sabe a coco.

Después de ese video, entendió que algo que para ella era muy normal y cotidiano, para sus seguidores eran cosas realmente nuevas y desconocidas; gracias a TikTok, ahora podían conocer más a detalle sobre esta comunidad indígena en medio de la selva amazónica, a la que solo se puede acceder por barco.

El contenido de esta influencer indígena está portugues y retrata muchos escenas comunes de la tribu Tatuyo: alimentación, costumbres, vestimenta, hábitos, tips y todo lo que te puedas imaginar, incluso hay videos donde hace predicciones meteorológicas usando ramas y hojas.

Discriminación hacia la comunidad indígena

El propio presidente de Brasil, Jair Solsonaro, llegó al poder lamentando el tamaño de los territorios indígenas e inclusive mencionó públicamente en 2015 “Los indios no hablan nuestro idioma, no tienen dinero, no tienen cultura. Son pueblos originarios. ¿Cómo llegaron a tener el 13% del territorio nacional?”





Esta tribu en medio de la selva amazónica es tan solo una de las muchas que están amenazadas y en peligro de extinción, de ahí que los miembros de la comunidad estén de acuerdo en apoyar la difusión que esta joven indígena está realizando en sus redes sociales.

Hasta el momento, Cunhaporanga cuenta con más de seis millones de seguidores de varias partes del mundo, quienes recurren a sus videos para conocer de primera mano cómo es la vida en medio de la selva, lejos de las comodidades y modernidades; sin muchos recursos económicos y donde el uso del internet es muy reciente.

De hecho, en algún momento la falta de ingreso en la comunidad de esta joven indígena, iba a obligar a que se desinstalara la conexión de internet, ya que es muy cara, sin embargo con apoyo de toda la tribu se pudo mantener.

Hoy, gracias a la cuenta de TikTok de esta joven, los habitantes de la selva amazónica tienen una fuente extra de ingresos, una que nunca se hubieran imaginado. Además, con el contenido que Cunhaporanga comparte, los miembros de la comunidad saben que es posible que más personas conozcan sobre su cultura y forma de vida .

Cabe resaltar que al igual que esta tiktoker indígena existen otros influencers brasileños como Karibuxi o Alice Pataxó, que pese a tener menos seguidores y dedicarse a otras redes sociales, también hacen difusión sobre sus comunidades.

