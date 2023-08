Hombre se rehusa a bajar de la zona exclusiva del Metrobús pese a que policía lo confronta

Un hombre se negó a desocupar un asiento en el área exclusiva para mujeres en la Línea 1 del Metrobús que va de Indios Verdes a La Joya lo que provocó una fuerte discusión entre los usuarios.

Mediante la red social X se difundió el video en el que se puede observar a un hombre sentado en uno de los lugares reservados para mujeres, embarazadas o personas con discapacidad a pesar de que las usuarias le indicaron que no podía usar ese lugar.

Hombre se niega a bajar de la zona exclusiva de mujeres

En el video se puede ver a un hombre de sudadera verde y gorra café que discute con una de las pasajeras del Metrobús quien le indicó que no podía ir sentado en dicho lugar pues es exclusivo. Ante ello, el hombre le dice a la mujer que no se va a quitar.

“No me voy a bajar, no me voy a mover” se escucha decir al hombre a pesar de que otras personas le piden que se baje.

Momentos después, un policía auxiliar ingresó a la unidad; sin embargo, tampoco logró que el hombre desocupara el asiento exclusivo pues argumentó que padecía una discapacidad, pero no pudo comprobarlo.

El hombre llegó hasta la estación La Joya sin que lo bajaran y tampoco acreditó su discapacidad lo que generó mucha molestia entre los usuarios del Metrobús.

¿Es ilegal usar el asiento exclusivo?

Cabe mencionar que el reglamento ley de movilidad del entonces Distrito Federal publicado en 2017, en el artículo 226 se menciona que cada usuario tiene el derecho de utilizar los servicios y la estructura de los sistemas de movilidad siempre y cuando cumplan con las obligaciones de uso entre las que destacan, la prohibición de viajar en zonas exclusivas o asientos reservados para adultos mayores, personas con discapacidad y vagones exclusivos para mujeres y niños.

¿Te multan por no respetar los asientos reservados?

Si una persona incumple con las normas será acreedor a una sación por desacato a la autoridad, si hace caso omiso a la llamada de atención de un policía, el infractor será detenido y un juez determinará su situación jurídica.

