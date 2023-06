Google borrará galería de fotos; así puedes conservarlas de manera sencilla

Desde hace un tiempo, Google ha estado haciendo algunos cambios en cuanto a sus servicios y herramientas; no solo en diseño, sino en funciones. Una de las más próximas será la eliminación de galería de fotos, pero cómo será exactamente y qué podrías hacer para seguir conservando tus archivos multimedia, aquí te contamos.

¿Cuándo se eliminará la función de Google Fotos?

De acuerdo a la plataforma, el cierre definitivo de esta función será el miércoles 19 de julio de 2023, pero no te preocupes de más, ya que la eliminación no será sobre todos tus archivos, solo para la sección “Archivo de Álbumes”, es decir, no afectará el uso de Google Fotos .

Por esta razón, algunos usuarios han comenzado a recibir correos electrónicos que les notifica y advierte sobre el cierre de este servicio, así como las medidas que pueden tomar antes de que la plataforma se desactive de forma permanente.

Qué es el Archivo de Álbumes de Google

Lanzado en 2016, esta función surgió como solución al cierre de Picasa Web Albums, es decir, guardaba los archivos que eran enviados a diferentes servicios de Google como Blogger o Hangouts; sin embargo, con el paso del tiempo estos han empezado a prescindir del Archivo de Álbumes.

Así que a fin de que no olvides algún recuerdo importante o que quieras seguir conservando alguna foto, lo mejor será tomar ciertas medidas.

¿Qué hago si Google borra tu galería de fotos?

Por lo anterior, debes saber que la eliminación de fotos de Google solo será para aquellos usuarios que alguna vez utilizaron Hangouts, Blogger o Picasa, porque es probable que aún conserven alguna imagen. La idea es que antes de esa fecha los internautas usen Google Takeout para descargar una copia de las fotos almacenadas en el álbum.

Esta es una herramienta sencilla que permite al usuario descargar todo tipo de contenido que esté almacenado en una cuenta Google . En el caso particular de las fotos del Archivo de Álbumes hay que ir a la página de Archivo de Google Takeout e iniciar sesión con la cuenta de Google; después solo habrá que elegir las opciones que se muestran y dar clic en “Crear exportación”.

Recuerda que incluso con Google Takeout se puede descargar contenido de Gmail, Drive, Google Fotos, Contacts, entre otros.

