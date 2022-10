Este gatito ha logrado predecir la muerte de más de 100 personas

Un gatito llamado Oscar, que vive en un asilo en Estados Unidos, tiene la aparente habilidad de predecir la muerte de los pacientes.

A lo largo del tiempo los gatos se han ido haciendo, poco a poco, con una mala fama, debido a que se les considera mascotas menos cariñosas y amigables que los perros; también se les consideran amuletos de mala suerte y hasta mensajeros de la muerte, como sucede con Oscar, quien llegó a vivir al hospital para cuidados de adultos mayores Steere House de Providente, en Rhode Island.

El felino llegó en el 2005 a la residencia para personas mayores como parte de un programa de terapias con animales, y el equipo médico descubrió que tenía una forma de identificar a los pacientes que se van a fallecer.

Cómo predice la muerte de pacientes el gatito Oscar

Según el personal médico, el gato llegaba hasta la cama de los pacientes, posteriormente los olía y se acurrucaba junto a ellos, esta acción era la señal del felino para indicar que esa persona iba a morir.

De acuerdo con los especialistas, el gatito Oscar ha acertado en más de 100 veces.

Oscar no se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir -explicó David Sosa, médico especializado en geriatría, a la revista “The New England Journal of Medicine”.

En alguna ocasión los médicos realizaron la prueba de llevar al gato a una habitación donde había un paciente que estaba próximo a morir, pero Oscar se fue al cuarto de otro adulto mayor. ¿Qué pasó? El primer paciente vivió unos días más y la otra persona murió.

#ElMejorNombreEs Hace mucho leí un ártico sobre Oscar el gato que "prevé la muerte", cada que el gato se sentaba en la camilla de la persona de edad, este moría al otro día, la historia siguen sin tener explicación alguna.@dani3palacios @JuanpaLaguna @CruzEscribiente pic.twitter.com/rs9c1rMSJL — Mincho (@mincho1298) August 10, 2020

Todo parece indicar que el popular animal fue encontrado por un doctor del recinto luego de que fuese abandonado junto con seis gatos más que, se presume, eran sus hermanos.





El gatito Oscar no se adaptó inmediatamente. Era muy asustadizo, se escondía en el armario de suministros y debajo de las camas de los pacientes. Tardó alrededor de seis meses en sentirse como en su casa.

Nadie muere en el tercer piso a menos que Oscar haga una visita y se quede un rato -mencionó Sosa.

El patrón de conducta de Oscar fue repitiéndose, por lo que cuando el gato entraba en acción, el personal médico llamaba a los familiares de los pacientes para que viniesen a hacer, quizás, la última visita en vida de sus seres queridos.

Twitter “El mensajero de la muerte”: la historia del gatito Oscar que predecía cuando alguien iba a morir



La doctora Joan Teno en el artículo científico, “el gato siempre se las arreglaba para aparecer y siempre lo hacía en las últimas horas”, señaló que en una ocasión pronosticó la muerte de una paciente que no comía, respiraba con dificultad y tenía las piernas azules; no obstante, el gato no pensó lo mismo y, por lo tanto, no se quedó en la habitación junto a la mujer, como era de esperarse.

Resultó que el diagnóstico de la especialista fue un poco erróneo, ya que la muerte de la mujer se dio diez horas después.

Poder paranormal o sexto sentido, el gatito Oscar, sin duda, se convirtió en el centro de muchos debates que trataban de obtener una explicación a esta situación.

Con información de Los Andes

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

lhp