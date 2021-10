Estas son las nuevas funciones de GMail tras la actualización

Google informó sobre la actualización de Gmail que traerá consigo nuevas funciones que mejorarán la experiencia de los usuarios de la aplicación de mensajería más utilizada, en el que se desarrolló una nueva forma de evitar errores.

La última actualización dispondrá de mejoras que ayuden a las personas a no equivocarse a la hora de mandar mensajes por correo electrónico, convirtiendo su uso aún más sencillo y sin riesgos.

De acuerdo con una página especializada en tecnología, Gmail contará con al menos cuatro nuevas funciones como son fotos en los contactos a la hora de mandar el correo; avisos y etiquetas; cambios en las tarjetas de contactos y detección de errores en los correos .

Fotos en los correos

Los contactos aparecerán al escribir un nombre en el momento en que se ponga en la caja del destinatario con una mejora más visual, ya que una pequeña foto en miniatura acompañará al contacto en cuestión.

Asimismo, cuando se introduzca un correo electrónico aparecerá marcado en gris y con un tic sobre la foto para que no vuelvas a meterlo de nuevo y no se generen duplicados. Otro punto muy relevante es que al mover un correo entre Para, CC o CCO, Google eliminará de manera automática el correo del otro cajón.



Avisos y etiquetas

Por otro lado, si mandas un correo a gente de tu empresa y añades un correo con el que no has entablado ninguna conversación y no es de la organización, su contacto aparecerá en amarillo y además aparecerá un letrero amarillo en donde te advierte de que esa persona no está en tu equipo de trabajo.

Esto te permite quitarlo de un solo clic enviando información sensible a gente externa.

Tarjetas de contactos

Google también mejoró las tarjetas de los contactos para que sea más fácil ver el nombre completo de un contacto y copiar su dirección de correo electrónico con un nuevo menú contextual.

Además, podrás cambiar de manera más sencilla el nombre guardado de un contacto cualquiera y los receptores del mensaje lo verán de esa forma.



Fallos de escritura en mails

Cuando escribas mal el correo de alguien, Gmail te mostrará un aviso antes de mandar el correo electrónico para que lo cambies.

A whole new meaning to "let's change the subject" 😊 https://t.co/FJFUOxDZnW — Gmail (@gmail) October 21, 2021

