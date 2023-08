¿Granos en la cara? Este es la MEJOR forma de ocultarlos según especialistas

¿Te han comenzado a salir granos en la cara y lo primero que haces es rascarlos o picarlos? ¡Detente! Una de las peores cosas que puedes hacer cuando tienes un brote de lesiones en el rostro es tratar de quitarlos o aplicarles remedios caseros, en su lugar, tienes que acudir con un especialista en Dermatología para encontrar el origen de dicho brote y así darle tratamiento.

¿Qué es el acné? La dermatóloga Guadalupe Villanueva Quintero lo define como “una enfermedad crónica de la piel que se debe al taponamiento del conducto pilo sebáceo”, lo que significa que las limpiezas faciales , aplicación de mascarillas o de remedios caseros no debe aplicarse, ya que esta afección cutánea requiere obligatoriamente de ser tratada por un médico.

Según el Institutos Nacionales de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, la grasa, la acumulación de células muertas y una mala higiene facial provocan que los poros de la piel se tapen y broten las molestas lesiones conocidas como granos o espinillas.

De acuerdo con el dermatólogo Julio Cesar Solares Pis, consultado en Doctoralia, no todos los granos que salen en la cara son acné , y por eso no es recomendable aplicar cualquier producto o medicamento sin antes recibir la asesoría de un experto, pues esas protuberancias pueden ser “verrugas planas, o moluscos contagiosos, o angiofibromas, o una erupción (por) medicamentos”.

Si bien, el acné y la aparición de un grano o varios en la cara de vez en cuando no es lo mismo, en ambos casos se requiere tratamiento de especialistas ya que todo esto es tratable, siempre y cuando se sigan recomendaciones de expertos en la piel.

¿Cómo ocultar los granos de la cara? Recomendaciones de expertos

La asesora de marcas de belleza y piel , Katharine Mackenzie Paterson, aseguró que una forma de ocultar los granos de la cara es aplicar limpiadores sin aceite y un protector solar no comedogénico después del baño o lavado del rostro, el secado debe ser con un pañuelo de papel limpio y repetir hasta que el grano disminuya.

Por su parte, la experta con más de 10 años de experiencia en la industria de la belleza, Michaella Bolder, aseguró que la terapia de frío es la clave, solo hay que meter una cuchara al congelador, y después de 2 horas esta se aplica sobre un pañuelo y la piel por 5 minutos o más si aguantas, y así repites hasta que la inflamación disminuya.

Toma en cuenta que no hay realmente una forma de ocultar los granos, al menos no una que no comprometa la salud de tu piel.

¿Cómo prevenir la apariciónde de acné?

Finalmente, para prevenir la aparición de granos en la cara, la Dermatóloga Natividad López, del Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja de Sevilla, España, ha asegurado que cuando una persona tiene granos en la cara tiene que acudir al dermatólogo para evitar “cicatrices permanentes” y mejorar su higiene, eso significa:



Usar cremas hidratantes y protectores solares oil-free o libres de grasa Evitar el uso de maquillaje o que sea oil-free Llevar una dieta sana, baja en grasas Tomar agua y mantenerse hidratado Evitar alimentos ricos en azúcar Evitar exceso de lácteos

¡IMPORTANTE! Recuerda que antes de aplicarte cualquier producto o intentar seguir una recomendación de salud vista en internet, primero tienes que hacer es visitar a tu médico para pedir su asesoría.

