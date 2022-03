Si te gusta comer chorizo, mejor no veas lo que vio en su microscopio

El usuario de Tik Tok @micro_terra suele compartir con sus usuarios los asombrosos descubrimientos, que se esconden en el interior de los alimentos y los objetos pequeños. Con su microscopio, ahora revisó un chorizo, y se llevó una desagradable sorpresa.

Luego de analizar un chorizo minuciosamente, el usuario de TikTok dejó de comer por un tiempo. Es que la sorpresa fue tan desagradable, que no pudo ni cocinarlo. Tenía invitados inesperados en su interior.

Encontró algo en el chorizo, y lo vio con su microscopio

Un microscopio puede revelar secretos que quizá es mejor no saber. Pero una vez descubiertos, es difícil volver atrás. Esta es la metáfora que nos deja, a través de su cuenta de Tik Tok, @micro_terra.

La primera vez sucedió, cuenta el tiktoker, fue hace cerca de cuatro meses, el joven freía el embutido cuando, mirando más de cerca, se dio cuenta de que había “un extraño bulto negro que resaltaba sobre la carne”.

TikTok: micro_terra

No lo dudó un segundo y fue por su microscopio. Cuando lo examinó vio que se trataba de una gran mosca. “Dije: ‘bueno, no pasa nada, ya la quité y lo voy a freír muy bien’, pero al observarla más a detalle me di cuenta de esto: la mosca ya había soltado en el chorizo todos sus huevecillos”, cuenta el joven.

Todo esto se puede ver en el primer video, donde mostró que lo que parecían granos de arroz, eran en realidad los huevos de la gran mosca negra que estaba en el chorizo. Entonces lo desechó y no quiso volver a tocar uno, hasta pasados unos meses.

Una nueva sorpresa se escondía en el chorizo

“Ya me había pasado el asco desde aquel entonces y no sé si es mala suerte o un mensaje del universo, pero volví a encontrar otra mosca aún más grande”, explicó en TikTok, en un nuevo video.

Nuevamente, sometió al chorizo a un minucioso análisis con el microscopio . Pero esta vez vio que la mosca tenía pegada una ooteca de cucaracha, es decir, los huevos de donde nacen estos insectos.

“Una vez viendo esto creo que es muy probable que si comes chorizo con frecuencia ya has masticado y tragado varias de estas moscas, sobre todo si acostumbras comerte el chorizo en trozo”, concluye en su análisis.

Si bien la historia de este usuario de TikTok puede ocurrirle a cualquiera, lo cierto es que no todo chorizo tiene posibilidades de esconder estas desagradables sorpresas. No es necesario que lo verifiques con un microscopio , pero sí puedes verificar su procedencia. Puedes buscar un chorizo con certificación tipo Inspección Federal (TIF), un reconocimiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que lo certifica con las normas de higiene más rigurosas.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm