¿Se te antoja? Así se prepara el “caldo de oso”, botana ideal para el calor

La gastronomía mexicana es diversa, existen platillos que todos conocemos como las enchiladas, chilaquiles, tacos y mucho más; sin embargo al ser México un país tan grande, en cada estado de la República tienen sus platillos típicos y hasta sus propios antojitos.

Cada entidad guarda secretos culinarios que cautivan a quienes los prueban, tal es el caso del “caldo de oso”, una botana originaria de León, Guanajuato y la cual es ideal para cuando la temperatura sube y el ambiente se vuelve caluroso.

En adn40 te contamos todo sobre este platillo este peculiar platillo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el caldo de oso?

El caldo de oso es una botana tradicional de la ciudad de León, Guanajuato y aunque por su particular nombre no se antoje probarlo, no tiene nada que ver con la preparación de un caldo tradicional y tampoco contiene ningún ingrediente de origen animal.

Este platillo es una opción perfecta para los días de calor, gracias a su frescura y su combinación de ingredientes refrescantes. Consiste en una mezcla de jícama, piña, limón, cebolla picada, vinagre, chile piquín, chamoy, salsa y queso rallado.

He aquí una bomba. Tradicional de la zona del Bajío mexicano. En #León la preparan con jícama, pepino, piña, cebolla, le agregan vinagre de piña (al que también llaman caldo de oso) y al final ponen queso fresco y chile en polvo. #Guanajuato pic.twitter.com/fHcXgoN4cH — Culinaria Mexicana (@cmexicana) February 14, 2019

¿Cómo se prepara el caldo de oso?

El caldo de oso es tan sencillo de preparar que incluso se puede hacer en casa.



Se pican las frutas en trozos pequeños Se mezclan en un recipiente con el vinagre, el chile piquín, el chamoy y la salsa Se espolvorea queso seco rallado por encima Agregar limón al gusto

Esta popular botana se en las calles de León y se puede encontrar en puestos ambulantes y en algunos restaurantes . Lo que hace especial al caldo de oso es su frescura, además de que su preparación es sencilla, los ingredientes son accesibles y es altamente saludable.

Así que ya lo sabes, si visitas la ciudad zapatera, no te olvides de probar un buen caldo de oso.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.