Tom Hanks se coló en las fotos de boda de una mujer

Esta mujer tendrá un álbum de fotos como ninguna otra, ya que una estrella de Hollywood se coló en las fotografías, justo antes de la ceremonia. Nada menos que el mismísimo Tom Hanks posó para las cámaras con la novia y las damas de honor de la boda.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del hotel Fairmont en el centro de Pittsburgh, donde una mujer llamada Grace Gwaltney se estaba preparando para dar el sí en el altar. Se trata de un momento ideal para tomarse fotografías, en el momento previo al gran evento.

Tom Hanks apareció en una sesión de fotos de boda

Damas de honor, maquilladoras, peluqueros y familia se hacen presentes para asistir a la novia y dejarla lista para la boda, sin embargo, nadie contó con la presencia del actor que encarnó a Forrest Gump, el Capitán John Miller en Salvando al Soldado Ryan o Woody de Toy Story , a quien le dio su voz en la versión inglesa.

Tom Hanks, de 65 años, es una de las leyendas de Hollywood, ha sido dos veces el ganador del Oscar a Mejor Actor y es recordado por producciones que quedarán en la memoria de todo amante del cine.

Ahora, Hanks se volvió viral en las redes sociales, y se ganó el aplauso de los internautas, al “colarse” en la producción de fotos de esta novia. Las imágenes son una verdadera joya y retratan muy bien la sorpresa de todos los presentes, al estar viviendo un momento doblemente memorable.

El contenido se compartió en redes sociales gracias a la fotógrafa Rachel Rowland. Fue ella la encargada de inmortalizar el momento y contó a través de su cuenta de Instagram cómo fue la secuencia y la aparición inesperada de Tom Hanks.

¿Cómo se coló Tom Hanks en las fotos de boda?

La novia estaba a punto de tomar el vehículo que la llevaba directo a la ceremonia de su boda, cuando de repente apareció una persona y le dijo al oído: “¡Hola! Soy Tom Hanks . Me encantaría tomarme una foto contigo”.

Las fotos de boda de esta novia, son fruto de una mera casualidad, ya que el actor estaba de paseo y pasó justo por la entrada del hotel donde la novia estaba posando. Hanks estaba junto a su esposa, Rita Wilson, cuando vio a esta feliz mujer y decidió que debía hacer algo para que nunca olvidara este día.

Se encuentra en dicha ciudad, ya que está trabajando un nuevo film, llamado A Man Called Otto, donde se narra la historia de un hombre jubilado que entabla una amistad extraña con sus vecinos.

“Me habló al oído y yo sólo pensaba en ‘Toy Story”, dijo fascinada la novia, Grace Gwaltney. “Me congelé y solo fui capaz de mirar a mi alrededor. No sabía qué hacer”.

Según parece, Tom Hanks disfruta de colarse en las fotos de boda de las parejas que se encuentra por allí. También sorprendió a una novia en 2016, e hizo nuevamente lo mismo en 2021.

