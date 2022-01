¿Por qué hoy es el ‘Blue Monday’, el día más triste del año?

Según la fórmula de un psicólogo de EUA, el tercer lunes del mes de enero, es el día más triste del año. Lo denominaron Blue Monday, y estaría vinculado con las circunstancias de este mes.

El tercer lunes del mes de enero, según una teoría que comenzó a desarrollarse en 2005, será un día de angustia, donde tendrás dificultad para levantarte de tu cama y de cumplir con tus obligaciones. Simplemente, estarás triste y desganado.

Blue Monday, es obra del psicólogo Cliff Arnall, quien acudió a una serie de factores circunstanciales para generar esta fórmula: 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA.

La fórmula que dio origen al Blue Monday

canva

Cada uno de estos factores significa lo siguiente:

C, el factor climático.

D, las deudas adquiridas o gastos realizados durante las fiestas.

d, el dinero que llegará hasta finales de mes.

T, el tiempo que ha pasado desde la celebración de la Navidad.

I, el periodo desde el último intento para dejar un mal hábito, o bien, comenzar con nuevo desafío, también llamado “propósito de año nuevo”.

M, las motivaciones que todavía quedan.

NA, la necesidad de actuar para cambiar tu vida.

Esta polémica fórmula, daría como resultado que este lunes 17 de enero sería el día más triste del 2022, sin embargo, la comunidad científica tiene serias dudas sobre esta teoría del Blue Monday.

¿Qué dice la ciencia sobre el día más triste del año?

En primer lugar, creen que una teoría general no puede aplicarse sin tener en cuenta factores de cada país y comunidad, así como los factores depresivos estacionales de cada país o cada grupo determinado.

canva

Las dudas también surgen, ya que el término Blue Monday, se trató en un principio de una campaña publicitaria creada para la aerolínea Sky Travel. De acuerdo a estas investigaciones que contradicen el Blue Monday, la UNAM se ha pronunciado con claridad.

Ricardo Trujillo Correa, de la Facultad de Psicología, aseguró que “creer que el tercer lunes de enero es el día más triste del año es equiparable al pensamiento mágico común en todas las sociedades”.

Según el catedrático, la sociedad necesita información actual, inmediata y superficial para controlar su realidad y explicar su entorno.

Según el experto nos se pueden generalizar las condiciones en las que sentimos alegría, desconsuelo o cualquier otra emoción. Estas, más bien dependen de variables ambientales que cambian con la edad, el género y contexto.

Por estas razones, si bien muchas personas opinan que el Blue Monday es real, la comunidad científica cree que no es más que un truco publicitario. Este lunes podría ser o no el día más triste del año, para algunos, pero eso no podría deberse a una fórmula general aplicable a todo el mundo.

