Este jueves 15 de octubre los avances tecnológicos dieron un nuevo paso gracias a Elon Musk y Tesla, luego de que presentaron el Roadster, un vehículo equipado con propulsores, o sea, un ¡¿AUTO VOLADOR?!

Durante una transmisión en vivo, Elon Musk presentó este nuevo auto deportivo eléctrico y aseguró: “Acaban de presenciar historia. Los coches voladores ahora son reales”.

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Elon Musk presenta el nuevo Tesla Roadster

“Necesitamos un público para probar que no es IA. Así que ustedes pueden decirle a la gente que lo vieron con sus propios ojos”, comenzó la presentación del empresario.

Luego de una cuenta regresiva, el Tesla Roadster subió una rampa y quedó (prácticamente) suspendido en el aire de cabeza.

Después, el nuevo vehículo presentado por Elon Musk realizó un aterrizaje de forma segura gracias a los propulsores.

Este vehículo tiene un sistema inspirado en la ingeniería aeroespacial, lo que le otorga capacidades como los saltos acrobáticos y una aceleración de 0 a 60 millas por hora en menos de un segundo.

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando el Tesla Roadster saltó sobre una fila de vehículos y dio una vuelta completa en el aire antes de volver a la pista.

Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

¿Cuánto costará el Tesla Roadster y cuándo saldrá a la venta?

Este nuevo modelo llega con años de retraso, ya que Tesla había anunciado el vehículo por primera vez en 2017, y el primer producto del Roadster salió en 2008 aunque dejó de producirse cuatro años después.

Ahora, el nuevo Tesla Roadster comenzará su producción y tiene un lanzamiento programado para 2028.

Si quieres ir ahorrando, algunas estimaciones tienen contemplado que el Tesla Roadster tenga un precio de 200 mil dólares (en su versión base) y con otros costos para edición limitadas.

PEEROOO, sí, hay un pero, Tesla no pondría este vehículo a la venta general por complicaciones del costo, seguridad y la regulación de sacar un auto con estas condiciones a las calles.

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