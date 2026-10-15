Una maniobra por parte de un conductor de tráiler en la carretera México-Puebla quedó grabada en video, quien logró controlar la unidad para llevarla a una rampa de frenado de emergencia.

El video comenzó a circular en redes sociales provocando reacciones de reconocimiento para el trailero quien logró prevenir lo que pudo ser una tragedia en la carretera.

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VIDEO: Así logró controlar el vehículo el conductor

Las imágenes fueron captadas por un auto que circulaba detrás del tráiler antes de los momentos de tensión ocurridos en la carretera México-Puebla.

Según relatan, esto ocurrió cerca de llegar a la caseta de cobro de San Marcos, en lo que era la última rampa de emergencia.

En el video se pueden apreciar los instantes en los que el tráiler entró a la rampa de emergencia a la altura de la unidad habitacional San Buenaventura.

Los pasajeros del vehículo que grabaron en este momento verificaron que el conductor del tráiler se encontrara bien y lo felicitaron por la maniobra.

¡Increíble maniobra! 👏



Un tráiler se quedó sin frenos al descender por una pendiente de la autopista México-Puebla



El conductor mantuvo el control y logró entrar a una rampa de emergencia, evitando una posible tragedia; otros automovilistas lo felicitaron y aplaudieron su… pic.twitter.com/QUCzXSPvt9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 15, 2026

Funcionamiento de las rampas de emergencia en México

El Gobierno de México ha explicado que las rampas de emergencia tienen como objetivo detener los vehículos que sufren una falla en el sistema de frenos.

Cada rampa tiene un acceso en el que hay una cama de materia granular y un camino de servicio auxiliar para los vehículos que ingresen.

Según informaron, cada rampa está planeada para interceptar (en su mayoría) vehículos pesados, a una distancia entre 5 y 7 kilómetros de la pendiente descendente o en camino recto para evitar posibles accidentes.

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