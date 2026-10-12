Romería 2026: Origen y datos curiosos de la celebración en honor a la Virgen de Zapopan

La Romería 2026 ya comenzó. Esta celebración en honor de la Virgen de Zapopan no es solo una tradición religiosa y cultural muy arraigada entre los mexicanos, sino que desde 2018 forma parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Pero, si no habías escuchado acerca de esta celebración que reúne a miles de personas en la Catedral Metropolitana de Guadalajara, en adn Noticias, te contamos todos los detalles.

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¿Por qué se hace la Romería?

Cada 12 de octubre, se realiza la Romería de la Virgen de Zapopan, pero su historia se remonta al año 1530, cuando fray Antonio de Segovia llevó la imagen a Jalisco desde Pátzcuaro.

#Jalisco | Más de dos millones participarán en la romería de Zapopan



Jalisco celebra la edición 292 de la Romería de la Virgen de Zapopan, una de las tradiciones religiosas más importantes del país y reconocida por la @UNESCO.



La imagen recorrerá 9.2 kilómetros desde la… pic.twitter.com/HaK3JGNUK6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

A pesar de tratarse de una pequeña figura elaborada con pasta de caña de maíz, adquirió gran relevancia espiritual y de protección para los habitantes de la región. Con el paso de los años, en 1734, la Virgen de Zapopan fue nombrada patrona contra rayos, tempestades y epidemias, en un contexto de preocupación por los fenómenos naturales.

La Virgen de Zapopan es llamada La Generala y, desde 1735, quedó establecida formalmente la tradición de trasladarla de regreso a Zapopan, dando origen a una costumbre que continúa vigente.

¿Qué se hace en la Romería?

El 12 de octubre se cierra un ciclo que comienza en el mes de mayo y que comprende diversas actividades. El día 12, se realiza un ritual popularmente conocido como “La Llevada de la Virgen”. Al cerrarse el ciclo, la Virgen se lleva de regreso a la Basílica de Zapopan.

El trayecto se convierte en una fiesta, pues millones de personas acompañan a la Virgen de Zapopan en su recorrido. Durante el trayecto hay una presencia masiva de diversos grupos de bailarines de comunidades indígenas.

¿Cuándo es la Romería de la Virgen de Zapopan 2026?

Esta emblemática procesión religiosa, en su edición 292, comenzó desde las primeras horas de la madrugada del 12 de octubre con la misa de despedida en la Catedral Metropolitana de Guadalajara.

Un contingente de millones de fieles y decenas de miles de danzantes acompañó a la Generala de regreso a la Basílica de Zapopan.

Datos Curiosos de la Romería de Zapopan

Vestido de la Virgen de Zapopan : Es confeccionado en hilo de oro y tono malva, el nuevo ajuar rinde homenaje a los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís y es elaborado por artesanas tapatías.

: Es confeccionado en hilo de oro y tono malva, el nuevo ajuar rinde homenaje a los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís y es elaborado por artesanas tapatías. Adornos del carruaje : Este año se instalaron cuatro frailes franciscanos que representan la custodia y el compromiso de la orden con la Madre de Dios.

: Este año se instalaron que representan la custodia y el compromiso de la orden con la Madre de Dios. Virgen de Zapopan de maíz y miel : La figura de La Generala mide apenas 34 cm de altura y está hecha a base de caña de maíz y miel.

: La figura de La Generala mide apenas y está hecha a base de caña de maíz y miel. La Generala: La Virgen de Zapopan realmente recibió este grado militar y los honores de Generala del Ejército Trigarante por su intercesión en las batallas de Independencia.

¿Conocías todos estos detalles acerca de la Romería de la Virgen de Zapopan? ¿Has asistido a esta celebración? Comentamos en nuestras redes sociales.

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