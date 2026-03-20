Captan momento en que se desploma góndola en Suiza

En redes sociales se hizo viral el video en el que se ve cómo la cabina rodaba colina abajo. De acuerdo con medios locales entre 100 y 200 personas fueron evacuadas de las 40 cabinas.

Un esquiador indicó que los vientos eran de hasta 80 kilómetros por hora provocando que las cabinas se balancearan violentamente y tras el accidente el servicio del teleférico fue suspendido.