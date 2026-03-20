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Captan momento en que se desploma góndola en Suiza

Una góndola de un teleférico se cayó en una estación de esquí en Endelberg Titlis en los Alpes suizos.

Por: Itandehui Cervantes

En redes sociales se hizo viral el video en el que se ve cómo la cabina rodaba colina abajo. De acuerdo con medios locales entre 100 y 200 personas fueron evacuadas de las 40 cabinas.

Un esquiador indicó que los vientos eran de hasta 80 kilómetros por hora provocando que las cabinas se balancearan violentamente y tras el accidente el servicio del teleférico fue suspendido.

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