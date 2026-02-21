¿Cómo cuidar a tu mascota en temporada de calor?

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para cuidar a las mascotas ante el aumento en las temperaturas en la capital del país entre las que destacan:

Cambiar el recipiente de agua 3 veces al día y agregar cubos de hielo

Evitar paseos en las horas donde hace más calor

Contar con ventiladores, aire acondicionado o toallas húmedas

Dieta ligera y mantener un monitoreo constante para observar cualquier cambio en el comportamiento