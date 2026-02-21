inklusion.png Sitio accesible
¿Cómo cuidar a tu mascota en temporada de calor?

En la CDMX se han registrado altas temperaturas en los últimos días y si tienes mascotas te decimos cómo cuidarlas ante la ola de calor.

Por: Itandehui Cervantes

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para cuidar a las mascotas ante el aumento en las temperaturas en la capital del país entre las que destacan:

  • Cambiar el recipiente de agua 3 veces al día y agregar cubos de hielo
  • Evitar paseos en las horas donde hace más calor
  • Contar con ventiladores, aire acondicionado o toallas húmedas
  • Dieta ligera y mantener un monitoreo constante para observar cualquier cambio en el comportamiento
