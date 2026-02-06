“Solovino” el perrito despachador de gasolina que ha conquistado Toluca

Los trabajadores creen que se extravió porque es muy tranquilo y como todos le empezaron a dar de comer decidió quedarse a vivir ahí. Además, como la gasolinera da servicio las 24 horas, “Solovino” nunca esta solo.

El perrito recibe comida y atención médica y muchos automovilistas lo saludan al llegar a cargar gasolina y así ha conquistado a muchas personas. Algunos usuarios destacan que los trabajadores se encarguen de él y lo cuiden

