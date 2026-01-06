Los juguetes y su evolución a lo largo de la historia
El 6 de enero, en México se celebra el Día de Reyes y los niños reciben juguetes como regalo.
Con el paso de los años, los juguetes han evolucionado, en los años 50 era el yoyo, la peonza y las muñecas.
En los 60 apareció el juego de la Oca y en los 70 los juegos de mesa para toda la familia.
Para los años 80 aparecieron las pizarras portátiles y en los 90 aparecieron los juguetes como el tamagochi o el Furby.
A partir del año 2000, los juguetes empezaron a ser más modernos como los perros robot.