Los juguetes y su evolución a lo largo de la historia

Con el paso de los años, los juguetes han evolucionado, en los años 50 era el yoyo, la peonza y las muñecas.

En los 60 apareció el juego de la Oca y en los 70 los juegos de mesa para toda la familia.

Para los años 80 aparecieron las pizarras portátiles y en los 90 aparecieron los juguetes como el tamagochi o el Furby.

A partir del año 2000, los juguetes empezaron a ser más modernos como los perros robot.